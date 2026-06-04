‘Han sido mucho más coperativos que la administración pasada’: Titular de seguridad de EU ‘le tira’ a AMLO

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos elogió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por la cooperación en materia de seguridad.

Horas antes de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reapareciera con una carta abierta a Donald Trump, el secretario de Seguridad de Estados Unidos, Markwayne Mullin, recordó al político tabasqueño cuando elogiaba la actual administración encabezada por Claudia Sheinbaum.

Mullin reconoció que el nivel de cooperación en seguridad alcanzado actualmente contrasta con el que se vio durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuya relación con las agencias estadounidenses fue ríspida.

“Nos ha impresionado que hayan sido muy cooperativos, mucho más cooperativos que la administración pasada, pero aún creen en su soberanía y debemos respetar eso”, indicó el funcionario estadounidense en una audiencia del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.

La declaración del secretario ocurrió luego de que el domingo Sheinbaum denunciara que Estados Unidos emprende intentos de intervención mediante acusaciones contra políticos mexicanos.

Mullin apuntó que se han logrado grandes avances a través de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), la Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional (HTSF), y la cooperación con el gobierno mexicano.

“Hemos visto una cantidad récord de incautaciones de drogas, dinero y armas, además del arresto de estos líderes de cárteles. Son muy sofisticados y también están muy organizados”, explicó.

El secretario Markwayne Mullin sostuvo una reunión en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum el 21 de mayo en la que pidió fortalecer los esfuerzos de México contra los narcoterroristas.

Cabe recordar que durante el gobierno de AMLO y tras el escándalo que supuso la detención en 2020 del general Salvador Cienfuegos, México rompió con la Administración de Control de Drogas (DEA).

Una de las acciones que provocaron tensiones entre Estados Unidos y el país fue la eliminación de la inmunidad diplomática de los agentes extranjeros en territorio mexicano, así como la limitación de sus operaciones.

Embajador de Estados Unidos reconoce cooperación de México

Al reconocer el decomiso de una tonelada de cocaína en un narcotúnel de Tijuana y Otay Mesa, comunidad de California, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reiteró la cooperación que existe con el gobierno federal.

“Sin importar qué tan sofisticado sea el método, los Estados Unidos y México trabajan juntos para localizar a los cárteles y que los responsables rindan cuentas. La justicia prevalecerá”, escribió el diplomático.

Afirmó que los cárteles pueden cavar túneles, pero no pueden esconderse.

“El túnel descubierto entre Tijuana y Otay Mesa tenía casi 2,000 pies de longitud, una profundidad de 55 pies y contaba con electricidad, ventilación y un sistema de rieles. Las autoridades decomisaron más de una tonelada de cocaína con un valor aproximado de 45 millones de dólares”, apuntó.