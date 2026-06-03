Sheinbaum reacciona a supuesta investigación de EU contra Durazo y Villarreal: ‘¿Cuál es el interés?’

Los gobiernos de Sonora y Tamaulipas tacharon como falsa la publicación del LA Times.

La presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que hay intereses de grupos en Estados Unidos para difamar a la Cuarta Transformación, esto después de que LA Times publicó que EU retiró visas a los gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villarreal.

“Ellos tienen que aclarar, pero antier, ayer lo dije: ¿Qué intención con quitar la visa? Y además hacerlo público. Vamos a filtrarlo porque así luego actúan algunos sectores para decirle a los mexicanos ‘aguas, aguas, te van a quitar tu visa’“, dijo en la ‘mañanera’ de este miércoles 3 de junio.

Claudia Sheinbaum afirmó que los militantes de la Cuarta Transformación deben “estar tranquilos” si trabajan a favor del bienestar del pueblo de México. “Tenemos todo el derecho al menos de la duda”, puntualizó.

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