Rocha Moya, Inzunza y Mendívil seguirán en Morena hasta que existan pruebas, afirma Ariadna Montiel

Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza y Juan de Dios Mendívil mantendrán su afiliación a Morena mientras no exista una resolución por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre los presuntos nexos con Los Chapitos, aseguró Ariadna Montiel.

La lideresa del partido guinda señaló que los tres morenistas no serán expulsados “solo con señalamientos”, porque ello favorecería posibles actos de injerencia en otros territorios.

“Lo que vamos a esperar es que se presenten las pruebas (...) Vamos a estar atentas y atentos a las investigaciones que ya está haciendo la Fiscalía General (...) y vamos a esperar el resultado de ello”, comentó en rueda de prensa.

Reconoció que al menos dos de los tres señalados por las autoridades estadounidenses se separaron de sus cargos tras la divulgación de las acusaciones.

Montiel defiende que Inzunza no solicite licencia al Senado

Ariadna Montiel defendió que Enrique Inzunza no solicite licencia al Senado, como sí ocurrió con otros funcionarios de Sinaloa señalados por presuntos nexos con Los Chapitos.

Aunque reconoció que la separación del cargo facilita el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

“La separación del cargo del gobernador, del alcalde, ha sido una decisión personal. Al ser electos constitucionalmente por el voto del pueblo, es una decisión del gobernador y del alcalde (...) el senador tomará su decisión”, respondió ante una pregunta expresa.

Asimismo, consideró que se cumplen las condiciones para realizar las investigaciones y recordó que Inzunza acudió a comparecer ante la Fiscalía General de la República cuando recibió el citatorio.

El pasado 28 de mayo, Inzunza solicitó licencia al Senado ante el inicio del periodo extraordinario que lo obligaba a asistir a la sesión para discutir diversas reformas.

Su ausencia duró 10 horas y, tras la aprobación de las iniciativas, solicitó reincorporarse a su cargo. Sin embargo, ese mismo día fue visto en la ceremonia de graduación de una de sus hijas en el Tecnológico de Monterrey, campus Culiacán.

¿En qué va la investigación de la FGR contra Rocha Moya y Enrique Inzunza?

Ulises Lara, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República, informó recientemente que cinco de los 10 funcionarios de Sinaloa señalados ya declararon ante la dependencia.

Hasta el momento, no existen avances que permitan confirmar los presuntos nexos con el crimen organizado señalados por el gobierno de Estados Unidos en una acusación presentada el 29 de abril.