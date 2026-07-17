Precio del diésel en México: 83% de gasolineras ya respetan el tope de 27 pesos por litro

El acuerdo voluntario para estabilizar el precio del diésel suma 8 mil 481 estaciones de servicio participantes en todo México.

El 83 por ciento de las estaciones de servicio que comercializan diésel en México ya se encuentra adherido al acuerdo voluntario que establece un precio máximo de 27 pesos por litro, informó el Gobierno federal.

Después del comunicado emitido el pasado 12 de julio, otras 435 gasolineras se incorporaron al Acuerdo Voluntario para la Estabilización del Precio del Diésel, con lo que el número de participantes aumentó a 8 mil 481 estaciones.

Sin embargo, todavía existen mil 721 establecimientos que venden este combustible a precios “significativamente superiores” a los observados en el mercado, de acuerdo con un comunicado conjunto publicado por la Secretaría de Energía, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Petróleos Mexicanos (Pemex) y Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

¿En qué estados se vende el diésel por arriba de 27 pesos?

Baja California es la entidad con el mayor número de gasolineras que ofrecen precios por arriba del pacto voluntario, con un total de 231 estaciones. Le siguen en la lista:

Tamaulipas (196 gasolineras)

Sonora (122)

Jalisco (98)

Oaxaca (96)

Baja California Sur (84)

Quintana Roo (80)

Coahuila (75)

Chiapas (69)

Michoacán (66)

San Luis Potosí (63)

Chihuahua (61)

Nuevo León (54)

Sinaloa (53)

En contraste, las entidades con el menor número de gasolineras que sobrepasan este precio son Ciudad de México (3 gasolineras) y Colima (2).

En las regiones fronterizas, el precio de referencia se mantiene por debajo de 25.39 pesos por litro, debido a que en esas zonas se aplica una tasa reducida de 8 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Gobierno mantiene medidas para estabilizar el precio del diésel

Para contener el precio del diésel, el Gobierno federal mantendrá la aplicación de estímulos fiscales al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Además, el Gobierno de México trabaja con la Asociación de Bancos de México y las empresas emisoras de vales para reducir las comisiones cobradas a las gasolineras por pagos realizados con tarjetas y otros medios electrónicos.

Pemex también participa mediante la oferta de combustibles a precios competitivos y la incorporación de más estaciones a su sistema de transporte de última milla, con el objetivo de reducir los costos de traslado desde sus terminales de almacenamiento y despacho.

El Gobierno aseguró que continuará vigilando el mercado de combustibles e invitó a las estaciones que todavía venden por encima del precio de referencia a incorporarse al acuerdo.