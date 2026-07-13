Se ‘pasan de rosca’ con el diésel: ¿Qué gasolineras en CDMX y Edomex no respetan el precio límite?

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el precio del diésel se disparó por la guerra en Medio Oriente.

Cerca de 20 por ciento de las gasolineras de México, unos 2 mil 166 establecimientos, no respetan el precio límite del litro de diésel de 27 pesos establecido en el acuerdo con el Gobierno de Claudia Sheinbaum, reveló la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Baja California es el estado con el mayor número de estaciones que no participan en el esquema, con 273 establecimientos. Le siguen Tamaulipas, con 178; Michoacán, con 166; Jalisco y Sonora, con 161 cada uno.

La Ciudad de México y Colima prácticamente han alcanzado la meta de adhesión al acuerdo voluntario. En ambas entidades, la Profeco detectó únicamente tres y ocho estaciones de servicio, respectivamente, que aún venden diésel por arriba de los 27 pesos por litro.

Esta es la ubicación de las gasolineras en CDMX que no respetan el precio límite del diésel:

En el caso del Estado de México, ‘échalo un ojo’ a la siguiente lista si cargas diésel para tu auto:

Los factores que permiten que el litro de diésel se venda por debajo de los 27 pesos

El Gobierno de México aplica un paquete de apoyos dirigido a las gasolineras que deciden incorporarse voluntariamente al acuerdo. Entre ellos destacan la aplicación de estímulos fiscales al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y la reducción de comisiones por pagos con tarjetas bancarias, vales y medios electrónicos.

En el caso de Pemex, la empresa ofrece reducciones en los costos de transporte al incorporar a las estaciones de servicio al esquema de reparto local desde sus Terminales de Almacenamiento y Despacho, además de disminuir el costo del diésel suministrado.

En la franja fronteriza, el diésel se comercializa por debajo de 25.39 pesos por litro, favorecido también por la aplicación de una tasa de IVA de 8 por ciento en esa región.

Pese a estos incentivos, el Gobierno de Claudia Sheinbaum reconoció que aún existen gasolineras que comercializan el diésel a precios “significativamente superiores” a los observados en el mercado.

Por ello, hizo público el listado de las estaciones que, de acuerdo con las autoridades, no han realizado “ningún esfuerzo” para sumarse a la estrategia y mantienen márgenes considerados superiores a lo razonablemente justo.

“Reiteramos el llamado a estas estaciones de servicio para que reflejen el mismo compromiso en beneficio de México que ya han mostrado el 80 por ciento de las gasolineras”, puntualizó.