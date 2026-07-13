⁠¿Por qué el conductor Mauricio Mancera se hizo una prueba de embarazo? ‘También sirven para los hombres’

Mauricio Mancera compartió un video para explicar porqué se realizó una prueba de embarazo. (Foto: Cuartoscuro/Freepik)

Mauricio Mancera llamó la atención de sus seguidores al revelar que recientemente se realizó una prueba de embarazo y aclaró que no se trató de una broma.

El exconductor del programa Hoy explicó que este tipo de pruebas pueden servir como una señal de alerta para detectar algunos casos de cáncer testicular, por lo que decidió compartir su experiencia para promover la prevención entre los hombres.

Mauricio Mancera es un conductor de televisión. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Por qué Mauricio Mancera se hizo una prueba de embarazo?

A través de un video publicado en redes sociales, Maurició Mancera explicó por qué compró una prueba de embarazo y cuál era el objetivo de realizarla.

“Estoy saliendo de la farmacia donde compré una prueba de embarazo para hacérmela. Es importante saberlo. Sé que te preguntarás por qué lo hago si no tengo ovarios ni matriz, pero también son útiles para nosotros los hombres”.

Mancera explicó que algunas pruebas de embarazo pueden detectar la presencia de la hormona gonadotropina coriónica humana beta (hCG), la cual puede elevarse en ciertos tipos de cáncer testicular.

“Si sale positiva y eres hombre, debes correr al urólogo”. Durante el video también confesó que, por los nervios, utilizó incorrectamente la prueba.

“Evidentemente lo hice mal, no lo hice en la orilla correspondiente de la prueba, pero estoy muy nervioso. Cuando compré la pasada me pidieron una foto y, aunque sé que es una estupidez, me dio pena”.

Finalmente, compartió que el resultado fue negativo: “Me siento intimidado. No estoy embarazado, afortunadamente estoy sano. No sentí ningún bulto anormal, pero siempre es bueno prevenir”.

El conductor de TV recomendó que, ante cualquier cambio o anomalía en los testículos, lo más importante es acudir con un especialista para obtener un diagnóstico oportuno y no confiar únicamente en una prueba casera.

¿En realidad las pruebas de embarazo sirven para detectar cáncer testicular?

De acuerdo con el portal especializado Healthline, algunas pruebas de embarazo pueden detectar ciertos casos de cáncer testicular debido a que algunos tumores producen la hormona hCG, la misma que identifican estos dispositivos.

Sin embargo, los especialistas advierten que este método no sustituye un diagnóstico médico y tampoco es confiable al 100 por ciento.

Esto se debe a que no todos los tipos de cáncer en los testículos producen hCG, por lo que una prueba negativa no descarta la enfermedad.

Además, también existen factores que pueden provocar un resultado positivo sin que exista cáncer, entre ellos:

Proteínas en la orina.

Sangre en la orina.

Algunos medicamentos anticonvulsivos.

Medicamentos para tratar la ansiedad.

Por ello, ante cualquier dolor, inflamación, bulto o cambio en la zona, la recomendación es acudir con un urólogo para realizar los estudios correspondientes.

¿Quién es el conductor Mauricio Mancera?

Mauricio Mancera es un conductor y presentador mexicano con una amplia trayectoria en la televisión nacional.

Ha formado parte de programas de entretenimiento como Venga la Alegría, Enamorándonos y Hoy, además de participar en emisiones de concursos, como en Miss Universe México 2025, donde resultó ganadora Fátima Bosch.

En los últimos años ha mantenido una fuerte presencia en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida personal, proyectos profesionales y mensajes relacionados con la salud y la prevención, como el video en el que explicó por qué decidió realizarse una prueba de embarazo.