Compuestos de combustibles fósiles causan más casos de cáncer de mama y pulmón: Estudio

Estudios muestran la relación de casos de cáncer de mama vinculados a combustibles y contaminación.

Algunos compuestos aromáticos presentes en las gasolinas y otros combustibles fósiles podrían estar relacionados con el desarrollo de cáncer de mama, cáncer de pulmón y enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y Parkinson, revelaron investigaciones científicas realizadas por instituciones académicas de Estados Unidos.

Los estudios fueron presentados por el Biofuels Research Project y desarrollados por investigadores del Instituto Hormel de la Universidad de Minnesota y de la Universidad de Illinois en Chicago, quienes analizan los efectos biológicos de sustancias emitidas durante la manipulación y combustión de combustibles fósiles.

De acuerdo con los investigadores, el proyecto se encuentra en distintas fases de desarrollo y busca profundizar en el potencial cancerígeno y neurotóxico de compuestos emitidos por combustibles utilizados en automóviles, aviación, transporte marítimo y centrales eléctricas.

Las investigaciones se enfocan en compuestos aromáticos como el benceno, tolueno, xileno y etilbenceno, sustancias comúnmente empleadas para mejorar el desempeño de los motores. Sin embargo, la evidencia científica más reciente sugiere que estas emisiones pueden alterar mecanismos celulares asociados con el desarrollo y progresión del cáncer.

Uno de los hallazgos más relevantes señala que la exposición prolongada a estos compuestos podría estar relacionada con la iniciación del cáncer de mama, especialmente en mujeres con predisposición genética o vulnerabilidad biológica previa.

Asimismo, especialistas en cáncer pulmonar identificaron alteraciones celulares y genéticas asociadas con el desarrollo y progresión de tumores derivados de la exposición a contaminantes procedentes de combustibles fósiles.

Los investigadores de estas instituciones también destacaron que la contaminación del aire representa un factor relevante en los casos de cáncer de pulmón en México, mientras que especialistas en epidemiología han advertido sobre la necesidad de fortalecer las políticas públicas orientadas a reducir la mortalidad por cáncer de mama.

El impacto de algunos compuestos presentes en los combustibles fósiles sobre la salud ha sido subestimado durante años, advirtió Galo Galeana, director de Biomovilidad.

“El benceno es mucho más conocido, pero los otros parámetros no habían sido analizados a profundidad”, dijo.

Destacó que las investigaciones realizadas por las universidades de Minnesota e Illinois son relevantes porque “siguen profundizando y nos van a dar resultados con mayor certidumbre en el corto plazo”.

El especialista consideró que estos hallazgos deben tomarse en cuenta en la elaboración y actualización de normas relacionadas con la calidad de los combustibles, debido a su impacto en la calidad del aire y en las enfermedades asociadas a la contaminación.

“Cualquier política pública que se desarrolle en México tiene que ser una política pública con un enfoque holístico y se tienen que considerar estos nuevos resultados de las investigaciones”, afirmó.

Los autores de las investigaciones consideraron que la regulación vigente sobre compuestos aromáticos en combustibles fósiles tanto en México como en Estados Unidos podría resultar insuficiente frente a la nueva evidencia científica, por lo que plantearon la necesidad de avanzar hacia esquemas energéticos más limpios y evaluar una mayor sustitución de estos componentes por biocombustibles.

Los resultados fueron presentados por especialistas del Instituto Hormel de la Universidad de Minnesota, del Centro de Recursos Energéticos de la Universidad de Illinois en Chicago y de Biomovilidad.org, organización que promueve el uso de biocombustibles líquidos como una herramienta para mitigar el cambio climático y reducir emisiones contaminantes.