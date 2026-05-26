Ozempic ‘pirata’ en México: Cofepris alerta por lote falso y riesgo de reacciones adversas

La Cofepris advirtió que se desconocerse la procedencia de esta versión falsa de Ozempic, por lo que representa un riesgo importante a la salud.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria ante la circulación de versiones falsificadas del medicamento Ozempic en México, un medicamento utilizado principalmente en el tratamiento de la diabetes tipo 2 y, en algunos casos, bajo estricta supervisión médica para el control de peso.

La autoridad sanitaria informó sobre la falsificación del producto OZEMPIC® 0.25 mg-0.5 mg/dosis (semaglutida), solución inyectable en pluma precargada, derivada del análisis técnico-documental de la información presentada por la empresa importadora Novo Nordisk México, S.A. de C.V., que identificó un caso en territorio nacional.

En particular, se detectó la falsificación del lote PP5K617, con fecha de caducidad 08/2026. De acuerdo con el reporte, la pluma precargada presenta anomalías, ya que difiere de la pluma FLEXTOUCH® original de Novo Nordisk México, S.A. de C.V., lo que confirma que no corresponde al producto legítimo.

Cofepris advierte riesgos por uso de Ozempic falso

La Cofepris alertó que el uso de imitaciones de Ozempic representa un importante riesgo a la salud ya que se desconoce la procedencia de este producto, así como las condiciones de fabricación, almacenamiento, distribución y transporte.

Además, la autoridad sanitaria subrayó que no existe certeza sobre las materias primas empleadas en su elaboración, por lo que no se garantiza su seguridad, eficacia ni calidad.

“Se desconoce si el producto mantiene las condiciones de almacenamiento (temperatura, humedad y luz) para este tipo de insumos, lo que aumenta la probabilidad que estén contaminados, adulterados, alterados y pueden causar reacciones adversas.”, advirtió.

La Cofepris recordó que el producto OZEMPIC® 0.25 mg-0.5 mg/dosis (semaglutida) requiere receta médica para su adquisición, con base en el artículo 226 de la Ley General de Salud. “Su uso indiscriminado y sin supervisión médica puede representar un riesgo para la salud de los consumidores.”, apuntó.

¿Cómo saber si adquiriste Ozempic falso?

La Cofepris recomienda realizar una inspección visual del empaque antes de usar cualquier medicamento, para verificar que los números de lote y las fechas de caducidad coincidan, así como que la pluma precargada no presente signos de manipulación o alteración.

En el caso específico de Ozempic 0.25 mg-0.5 mg/dosis (semaglutida), la autoridad advierte que si el producto corresponde al lote PP5K617, con fecha de caducidad 08/2026, y la pluma precargada difiere del diseño FLEXTOUCH®, no debe adquirirse ni utilizarse.

En caso de que se haya utilizado o administrado este producto, y presente las anomalías descritas, se debe suspender de inmediato su uso y acudir a un profesional de la salud para una valoración médica, así como reportar sus reacciones adversas a la la plataforma VigiRam, el formato de notificación electrónica de Sospechas de Reacciones Adversas a Medicamentos (SRAM) de la Cofepris.

Cofepris emite recomendaciones ante Ozempic falsificado

La autoridad sanitaria exhortó a la población en general y a los profesionales de la salud a no adquirir ni utilizar productos sospechosos y a verificar siempre su procedencia.

En caso de identificar unidades con las características del lote señalado de Ozempic, se debe evitar su compra o uso y, si existe información sobre su comercialización, presentar una denuncia sanitaria a través de los canales oficiales.

También se recomienda reportar cualquier reacción adversa al correo electrónico farmacovigilancia@cofepris.gob.mx, así como inmovilizar el producto si se encuentra en almacén y notificar a la autoridad sanitaria.

Finalmente, la Cofepris subrayó la importancia de adquirir medicamentos únicamente en establecimientos con Aviso de Funcionamiento o Licencia Sanitaria, así como con distribuidores autorizados y validados por la empresa titular del registro sanitario, quienes deben contar con la documentación que avale la legal adquisición del producto.