‘México 86′ en cines y streaming: ¿Cuándo y dónde ver la película de Diego Luna?

La película 'México 86' tiene estreno en cines y en una plataforma de streaming. (Foto: Cortesía Netflix/ChatGPT)

La pasión futbolera rumbo al Mundial 2026 ya comenzó y el cine también quiere sumarse con el estreno de México 86, película protagonizada por Diego Luna que revive uno de los momentos más recordados alrededor de la Copa del Mundo celebrada en territorio mexicano.

La cinta reúne a varios actores reconocidos del cine y la televisión mexicana, entre ellos Memo Villegas (’teniente Harina’) y Karla Souza, quienes acompañan a Luna en una historia que mezcla drama, sátira y referencias al futbol.

México 86 tiene funciones programadas en diferentes cines de la CDMX, pero olvídate de Cinemex y Cinépolis, pues llega a salas de otras sedes, entre ellos la Cineteca Nacional.

'México 86' es protagonizada por Diego Luna. (Foto: Cortesía Netflix)

¿Cuándo se estrena la película ‘México 86′ en cines?

El estreno de la nueva película de Netflix tiene diferentes fechas de estreno en los recintos para disfrutarla en la pantalla grande.

En algunos casos, como la Cineteca Nacional del Bosque de Chapultepec, las funciones comenzaron desde el pasado 24 de mayo, pero, en contraste, en el Cine Tonalá, la proyección es para el sábado 30 de mayo.

¿Cuáles son los cines que pasan la película ‘México 86′?

Los cines que confirmaron la película México 86 dentro de sus carteleras son los siguientes junto con los precios de las entradas y las funciones:

Cineteca Nacional: Miércoles 27 y jueves 28 de mayo, en cuatro horarios distintos que son 14:00, 16:00. 18:00 y 20:00 horas. El costo del boleto es de 70 pesos.

Cineteca Nacional de Chapultepec: Miércoles 27 y jueves 28 de mayo, con cuatro funciones diferentes que son 14:00. 16:00. 18:00 y 20:00 horas. El precio de la entrada es de 50 pesos.

Cine Tonalá: Sábado 30 de mayo a las 18:30 horas. El costo del boleto es de 70 pesos.

La Casa del Cine: Miércoles 27 de mayo a las 20:30 horas. El precio por ticket es de 71 pesos.

Cinemanía: Miércoles 27 de mayo al miércoles 3 de junio en diferentes horarios durante la semana. El precio es de 65 pesos.

Cinemas WTC: Miércoles 27 de mayo al miércoles 3 de junio con distintas funciones por día. El costo es de 90 pesos en sala tradicional y 190 pesos en VIP.

Cinespot sucursal Tláhuac: Miércoles 27 de mayo con posibilidad de extender su tiempo en cartelera. El precio por boleto es de 65 pesos.

Cinetop Azcapotzalco: Miércoles 27 de mayo con horarios disponibles a las 13:20, 17:15 y 21:10.

Netflix compartió las primeras imágenes de 'México 86', nueva película. (Foto: Netflix)

¿Cuándo llega ‘México 86’ a Netflix?

Además de su paso por salas de cine, México 86 también tendrá estreno en streaming. La película estará disponible en Netflix a partir del próximo 5 de junio.

Para ver el largometraje será necesario contar con una suscripción activa a la plataforma, ya que formará parte del catálogo exclusivo del servicio digital.

¿Quiénes forman parte del elenco de ‘México 86’?

El reparto de la película de Netflix está encabezado por Diego Luna, quien además participa como productor ejecutivo del proyecto.

Junto al actor aparecen figuras como Daniel Giménez Cacho, Karla Souza, Memo Villegas, Álvaro Guerrero y Juan Pablo Fernández, quienes dan vida a distintos personajes relacionados con el contexto político y deportivo que rodeó al Mundial de 1986.

La combinación de actores de trayectoria con perfiles más ligados a la comedia busca darle equilibrio a una historia que mezcla tensión, humor y crítica social.

¿De qué trata la película ‘México 86’?

La trama sigue a Martín de la Torre, un personaje que se mueve entre negociaciones, presiones y decisiones cuestionables en medio de la lucha por consolidar la organización de un Mundial de futbol en México.

A lo largo de la historia, el protagonista se enfrenta a intereses políticos, económicos y mediáticos que muestran cómo un evento deportivo de esa magnitud puede convertirse también en una disputa de poder.

La película utiliza el contexto del Mundial de 1986 para construir una sátira sobre la política mexicana y el impacto que tiene el futbol más allá de la cancha. Entre momentos de humor y drama, el relato también hace referencia al ambiente social que rodeó aquel torneo, incluido el episodio donde el entonces presidente Miguel de la Madrid fue abucheado durante la inauguración.