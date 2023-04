Karla Souza y las amenazas de demanda tras ‘La Caída’: ‘No me siento cómoda por las calles’

Karla Souza protagoniza la película La Caída, que se estrenó en Amazon Prime y está basada en la historia real de una clavadista que demandó ser abusada sexualmente por parte de su entrenador, por lo que la actriz asegura que haber tocado el tema dentro del deporte mexicano le ha traído consecuencias a su vida.

Además del reto físico -tenía poco de ser mamá cuando filmó- y aprender clavados con jornadas de entrenamiento, Souza aseguró que ha podido aprender por medio de la producción de este filme sobre su propia experiencia de abuso por parte de un director y cómo ha cambiado su percepción sobre su seguridad en México.

“Te metes con una red de pederastas en este país, que es de miedo. Te cagas si yo te contara la gente o las compañías con las que tú pensaras que tocan ese tema, tanto que yo tengo que tener seguridad. Yo ya no me siento cómoda caminando por las calles en México sin pensar en eso. Cambia un poco mi andar en este país al haber hecho esta película”, le dijo a Roberto Martínez en su podcast.

Karla Souza ha recibido amenazas de demanda

Aunque no quiso revelar nombres, Souza aseguró que una persona de la Federación Mexicana de Natación amenazó con una demanda a la que se han sumado otros sistemas. También contó que estuvo en comunicación con la atleta de alto rendimiento, quien no quiso participar por temor a una cancelación, como la propia Karla vivió tras señalar su caso.

“Este cuate está amenazando que nos va a demandar. No debería de estar hablando de esto. Esta película tuvo efectos y no los hemos soltado, no hemos dicho nada, pero tuvo efectos. Esta persona seguía en una posición de poder impresionante en la Federación Mexicana, sale la película y a los 28 días pasa algo que ya es como muchas gracias por tu participación”.

La actriz calificó al deporte como un “mundo muy truculento”, aunque destacó lo positivo que surgió y ensalzó la labor de quienes logran buenos resultados en las competencias a pesar de las circunstancias alrededor.

“Es que usan a los atletas como peones, es una cosa muy fuerte. Los clavadistas estaban como en dos bandos de que ‘si tú vas a esta competencia te quitamos la beca’. Tienen todo el poder y control sobre ellos; no tienen agencia y lo que les dan de becas es una miseria, es una cosa deplorable”, añadió.