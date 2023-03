Premios Oscar 2023: ¿Dónde ver las películas ganadoras?

'Everything Everywhere All at Once' se llevó el premio a la Mejor Película en los Oscar 2023. (Foto: Youtube / @NetflixLATAM / @paramountpictures / @A24)

¿Listo para el maratón? Los premios Oscar 2023 reconocieron con una estatuilla dorada a las mejores producciones, actores y directores del año pasado.

Este 12 de marzo, la Academia de Hollywood celebró su nonagésima quinta edición de los premios Oscar en el Dolby Theatre de Los Ángeles, donde Jimmy Kimmel se encargó de conducir el evento.

La ceremonia se caracterizó por contar con la presencia de cineastas mexicanos como Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón. Sin embargo, fue Guillermo del Toro quien ‘robó cámara’ al llevarse el premio Oscar a ‘Mejor Película Animada’ por Pinocho.

Además, Everything Everywhere All at Once se llevó dos de los premios más importantes: ‘Mejor Actriz’ y ‘Mejor Película’.

A lo largo del evento se llevaron a cabo presentaciones musicales de artistas como Lady Gaga y Rihanna, que cantaron algunos de los temas musicales nominados a ‘Mejor Canción Original’.

¿En dónde ver las películas ganadoras al Oscar?

Para que puedas disfrutar de las películas que ganaron una de las codiciadas estatuillas, te enlistamos en donde las puedes consultar.

Pinocho de Guillermo del Toro

La película de animación stop-motion de Guillermo del Toro narra la historia de Pinocho, un niño de madera que no podía decir mentiras, sin embargo, la visión del director busca empujar un mensaje mucho más profunda sobre la vida.

Premio: ‘Mejor Película Animada’

¿Dónde ver? Es una cinta original de Netflix.

Everything Everywhere All at Once

La película narra la relación del personaje de Michelle Yeoh y Stephanie Hsu, que se enfrenta a una aventura por el multiverso. Ambas aprenden la importancia de la comunicación afectiva con la ayuda de sus diferentes versiones en dimensiones paralelas.

Premios: ‘Mejor Actor de Reparto’, ‘Mejor Actriz de Reparto’, ‘Mejor Película’, ‘Mejor Actriz’, ‘Mejor Dirección’, ‘Mejor Edición’ y ‘Mejor Guion Original’.

¿Dónde ver? Amazon Prime; también se puede rentar a través de la plataforma de Google Play o YouTube.

Women Talking

La película explora las relaciones entre las mujeres que logran escapar de una colonia religiosa que, a causa de abuso, comienzan a desentrañar el significado de la vida real con el de su fe.

Premio: ‘Mejor Guión Adaptado’

¿Dónde ver? Cineteca Nacional.

All Quiet on the Western Front

Una cinta que narra la vida de un soldado en la Primera Guerra Mundial que aprende a sobrevivir durante los conflictos en las trincheras. Está por Félix Kammerer y es dirigida por Edward Berger.

Premio: ‘Mejor Música Original’ y ‘Mejor Película Internacional’

¿Dónde ver? Netflix

The Whale

El actor Brendan Fraser regresa a la pantalla grande con una cinta que habla sobre la vida de un profesor que busca reconciliarse con su hija a través de un sendero de redención.

Nominación: ‘Mejor Maquillaje’ y ‘Mejor Actor’

¿Dónde ver? La película se encuentra disponible en cines comerciales y en la Cineteca Nacional.

Navalny

Un documental dirigido por Daniel Roher, el cual narra la situación política que vive uno de los países más grandes de Europa.

Premio: ‘Mejor Documental’

¿Dónde ver? La producción se encuentra en HBO Max.

The boy, the mole, the fox and the horse

Dirigido por Charlie Mackesy y Peter Baynton, el cortometraje The boy, the mole, the fox and the horse, estpa basado en un cuento de nombre homónimo, cuenta la historia de un niño que descubre que el hogar no siempre es un lugar fijo.

Premio: ‘Mejor Corto Animado’.

¿Dónde ver? Actualmente se encuentra en Apple TV.

RRR

Una película dirigida por el S. S. Rajamouli que narra la historia de lucha de un grupo de revolucionarios pertenecientes de India que luchan contra un grupo de colonizadores ingleses.

Premio: ‘Mejor Película Internacional’

¿Dónde ver? La película se encuentra disponible en Netflix.

Avatar: The Way of The Water

Avatar 2 narra la historia del pueblo Na’Vi mientras tratan de sobrevivir las codicias del ser humano. En esta ocasión, los personajes principales de la historia deben de aprender a vivir el camino del agua. La cinta fue dirigida por James Cameron, que trajo de vuelta a la mayoría del elenco original.

Premio: ‘Mejores Efectos’.

¿Dónde ver? Actualmente la cinta se encuentra en cines y se espera que llegue pronto a la plataforma de Disney Plus.

Black Panther: Wakanda Forever

La nación tecnológica de Wakanda ha perdido a su protector, la Pantera Negra. En esta secuela de la cinta Black Panther (2018), los héroes tienen que defender su tierra de un nuevo enemigo acuático: Namor que es interpretado por Tenoch Huerta.

Premio: ‘Mejor Vestuario’

¿Dónde ver? Disney Plus.

Top Gun: Maverick

Pete Mitchell, interpretado por Tom Cruise, regresa a la pantalla grande para entrenar a la siguiente generación de pilotos aviadores de Estados Unidos. El protagonista tendrá que romper una promesa que le hizo a su mejor amigo en la primera cinta de Top Gun (1986).