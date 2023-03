Él es Guillermo del Toro, el mexicano enamorado de los monstruos que ganó el Oscar por ‘Pinocho’

¡Orgullo mexicano! El director tapatío Guillermo del Toro se llevó el premio Oscar a ‘Mejor película animada’ por su versión de Pinocho, luego de lidiar 15 años con el rechazo de los estudios cinematográficos.

“La desobediencia es el único camino para la consciencia” y esa es la esencia de Pinocho, explicó hace unos meses durante la Feria Internacional del Libro en Guadalajara 2022, “cuando yo la estaba escribiendo lloraba, cuando la escribía, lloraba cada vez que la escribía y cuando llegaba el final estaba en un baño de lágrimas, porque es así de personal”.

La cinta se elaboró con la ayuda de una productora en México con el estilo de animación stop motion. La trama narra la clásica historia del niño hecho de madera que no podía mentir, aunque con el giro de ser una cinta que indaga en el significado más profundo de la vida en medio de un régimen totalitario.

Al subir el escenario Guillermo del Toro reiteró su opinión sobre los filmes animados: “Animación es cine, la animación está lista para ser llevada al siguiente nivel, mantengamos en la conversación, ayúdenos. Quiero agradecerle al amor de mi vida, Kim, a mis hijos, a mi madre, a mi padre que están aquí conmigo (en su corazón). Soy su hijo y los amo”, aseguró el director mexicano.

Con Pinocho, Guillermo del Toro cuenta con tres premios Oscar. Sus primeros galardones los consiguió en 2018 gracias a su cinta La forma del agua.

¿Cómo empezó Guillermo del Toro en el cine?

Guillermo del Toro nació en Guadalajara, Jalisco, en octubre de 1964. Desde joven se interesó por el sétimo arte y se ha especializado en géneros de terror, ciencia ficción y fantasía, así como la biología.

En diferentes ocasiones el mexicano ha afirmado su fascinación por las criaturas fantásticas como los monstruos. “Hice un trato con los monstruos de mi habitación para que me dejaran ir al baño”, bromeó en una ocasión.

Desde una edad temprana, Guillermo del Toro se interesó en el cine. (Foto: Wikimedia Commons)

“Desde mi niñez he sido fiel a los monstruos, he sido salvado y absuelto por ellos, creo que los monstruos son los santos patronos de nuestra maravillosa imperfección, personifican y permiten la oportunidad de fracasar y vivir. He creado pequeñas historias raras, hechas de movimiento, color, luz y sombra, y en muchos sentidos estas extrañas historias, estas fábulas han salvado mi vida”, comentó durante un discurso donde recibió un Globo de oro.

Además, en una entrevista con La Vanguardia dijo: “Los monstruos que me dan miedo son los seres humanos”, lo cual muestra en escenas de guerra en Pinocho.

En su adolescencia creó cortometrajes como Doña Lupe (1985) y Geometría (1987). Del Toro estudió cine en la Universidad de Guadalajara en donde se especializó en maquillaje de efectos especiales, fue estudiante del profesionista Dick Smith.

Su primer paso en la industria fue como maquillista de efectos especiales, durante la década de los ochenta el mexicano participó en varias producciones. Cofundó una productora llamada Necropia y logró ser parte de los creadores de la serie La Hora Marcada (1988).

También fue uno de los directores mexicanos que fundaron el Festival de Cine de Guadalajara antes de que creciera y se convirtiera en lo que se conoce en la actualidad.

Su primer trabajo como director profesional fue con la película de Cronos (1993), una película que fue galardonada en los premios Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC). Después siguió con Mimic (1977), su primer largometraje producido en Estados Unidos, y El espinazo del diablo (2001).

En 2018 logró llevarse dos premios Oscar por Mejor Película y Director con La forma del agua, un filme que narra el enamoramiento de una científica con una criatura de otro mundo.

En 2022 incursionó en el mundo de la televisión con la serie El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro que se encuentra disponible en Netflix.