Oscar 2023: ¿Qué incluye y cuánto cuesta la ‘Bolsa Todos ganan’ que regalan a los nominados?

Esta noche es la edición 95 de los Premios Oscar y todos los nominados pueden tener por seguro que ninguno regresará a casa con las manos vacías ya que cada uno se llevará al menos la famosa bolsa ‘Todos ganan’ que este año está valuada en más de 100 mil dólares.

Hollywood alista los preparativos de los Oscar 2023 con una ceremonia que busca atraer a nuevas audiencias y en la que las películas Everything everywhere all at once y All the quiet on the western front parten como favoritas.

El Teatro Dolby de Los Ángeles, California se prepara para recibir a las estrellas de cine más populares del momento en la gala del domingo por la noche en la que los nominados, entre esos el mexicano Guillermo del Toro, recibirán una Everyone Wins Gift Bag.

¿Qué contiene la bolsa ‘Todos ganan’ de los Premios Oscar?

Los 26 nominados de las principales categorías de los Premios Oscar 2023, además del presentador del evento, Jimmy Kimmel, recibirán una Everyone Wins Gift Bag que este año estuvo a cargo de la empresa de marketing Distinctive Assets.

La bolsa ‘Todos ganan’, que esta empresa publicitaria entrega desde hace una década, está valuada en solo 126 mil dólares, a diferencia del año pasado que era de 140 mil dólares o de 225 mil dólares en 2020.

Este regalo incluye desde productos para maquillaje y tratamientos estéticos, hasta viajes a Canadá e Italia y terrenos en Australia.

“Si bien nuestros obsequios pueden ser famosos por ser divertidos, fabulosos, útiles y únicos, también tienen un propósito mayor. La mayoría de las marcas que incluimos provienen de una gama diversa e inclusiva de pequeñas empresas que se benefician significativamente de la exposición global que les brinda estar asociados con la noche más importante de Hollywood”, explico Lash Fary, fundador de Distinctive Assets.

Terrenos: La empresa Pieces of Australia entrega un metro cuadrado en Western Downs, Queensland, para que los nominados planten árboles para ayudar a la flora y fauna australiana.

Viajes: Uno de estos es en yate a Faro di Punta Imperatore (Italia), en la isla de Isquia, frente a la costa de Nápoles; está valuado en 9 mil dólares. El otro es a una finca exclusiva en Ottawa, Canadá, valuado en 40 mil dólares. Además, se proporciona un Roadster Shelby AC Cobra 427, de 1965, y un McLaren Artura 2023 para desplazarse en el lugar.