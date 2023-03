Premios Oscar 2023: ¿Dónde ver las películas nominadas?

¿Cuántas cintas te faltan por ver? Los premios Oscar 2023 tienen como objetivo galardonar a las mejores producciones, directores y actores, este año son alrededor de 31 películas nominadas, algunas siguen en cines y otras se pueden consultar en plataformas de streaming.

Los Oscar celebran su edición número 95 y en sus nominaciones resaltan nombres de cineastas mexicanos como Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu. Además de Pinocho, hay cintas que prometen arrasar como Everything Everywhere All at Once.

La premiación se lleva a cabo este 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos. Así que para que prepares tus apuestas y quinielas, hemos enlistado las plataformas y sitios en los que puedes disfrutar de las películas nominadas al Oscar 2023.

Everything Everywhere All at Once

La relación entre una madre (Michelle Yeoh) y una hija (Stephanie Hsu) se enfrenta a una aventura por el multiverso que les enseñará la importancia de la comunicación afectiva. Everything Everywhere All at Once visita diferentes realidades alternas.

Nominación: ‘Mejor Película’, ‘Mejor Actriz de Reparto’, ‘Mejor Vestuario’, ‘Mejor Música Original’, ‘Mejor Guión Original’, ‘Mejor Actor’, ‘Mejor Actriz’, ‘Mejor Director’.

¿Dónde ver? La cinta se puede rentar a través de la plataforma de Google Play, YouTube o Amazon Prime.

All Quiet on the Western Front

Una cinta que narra la vida de un soldado en la Primera Guerra Mundial que aprende a sobrevivir durante los conflictos en las trincheras. La cinta se encuentra protagonizada por Félix Kammerer y es dirigida por Edward Berger.

Nominación: ‘Mejor Película’, ‘Mejor Sonido’, ‘Mejor Música Original’, ‘Mejor Guión Adaptado’, ‘Mejores Efectos’.

¿Dónde ver? Netflix.

Avatar: The Way of The Water

La secuela de la cinta que trajo James Cameron en 2009, Avatar 2 narra la historia del pueblo Na’Vi mientras tratan de sobrevivir las codicias del ser humano. En esta ocasión, los personajes principales de la historia deben de aprender a vivir el camino del agua.

Nominación: ‘Mejor Película’, ‘Mejor Sonido’, ‘Mejores Efectos’.

¿Dónde ver? Actualmente la cinta se encuentra en cines y se espera que llegue pronto a la plataforma de Disney Plus.

The Banshees of Inisherin

La trama se sostiene de una amistad que logra trascender a lazos familiares. El elenco cuenta con las participaciones de Colin Farrell, Brendan Gleeson y Barry Keoghan bajo la dirección de Martin McDonagh.

Nominación: ‘Mejor Película’, ‘Mejor Actriz de Reparto’, ‘Mejor Música Original’, ‘Mejor Actor’, ‘Mejor Director’.

¿Dónde ver? La película se puede ver en algunos cines comerciales.

Tár

La película cuenta la historia de una famosa compositora que está a punto de cumplir una hazaña importante en su carrera, pero las cartas del destino le dan una vuelta inesperada a su vida y tiene que vivir la cultura de la cancelación de primera mano. La cinta le dio la oportunidad a Cate Blanchett de llevarse el Globo de Oro 2023.

Nominación: ‘Mejor Película’, ‘Mejor Guión Original’, ‘Mejor Actriz’, ‘Mejor Director’.

¿Dónde ver? La película se puede ver en algunos cines comerciales.

Elvis

El ‘rey del rock’ regresó a la pantalla grande con una película biográfica de Elvis Presley protagonizada por el actor Austin Butler. La historia desglosa los momentos más importantes en la vida del músico, al igual que si caída de la fama.

Nominación: ‘Mejor Película’, ‘Mejor Vestuario’, ‘Mejor Sonido’.

¿Dónde ver? HBO Max.

The Fabelmans

Steven Spielberg regresa a la pantalla grande con esta cinta que sitúa su trama durante la Segunda Guerra Mundial. Sigue la historia de un niño que se propone a explorar un secreto familiar utilizando los clásicos del cine.

Nominación: ‘Mejor Película’, ‘Mejor Música Original’, ‘Mejor Guión Original’, ‘Mejor Actor’, ‘Mejor Actriz’, ‘Mejor Director’.

¿Dónde ver? La cinta se puede ver en algunos cines de México.

Top Gun: Maverick

El personaje de Tom Cruise, Pete Mitchell, regresa a la pantalla grande para entrenar a la siguiente generación de pilotos aviadores de Estados Unidos. El protagonista tendrá que romper una promesa que le hizo a su mejor amigo en la primera cinta de Top Gun (1986).

Nominación: ‘Mejor Película’, ‘Mejor Sonido’, ‘Mejor Guión Adaptado’, ‘Mejores Efectos’.

¿Dónde ver? Star Plus.

Triangle of Sadness

El mexicano Julio Chavezmontes se une a la lista de nominados por esta cinta que ilustra un lujo embarcadero que es golpeado por una tormenta. La historia se sostiene de las relaciones interpersonales que hay en el bote naufragado.

Nominación: ‘Mejor Película’, ‘Mejor Guión Original’, ‘Mejor Director’.

¿Dónde ver? La cinta se puede ver en la Cineteca Nacional.

Women Talking

La película explora las relaciones entre las mujeres que viven dentro de una colonia religiosa que, a causa de abuso, comienzan a desentrañar el significado de la vida real con el de su fe.

Nominación: ‘Mejor Película’, ‘Mejor Guión Adaptado’.

¿Dónde ver? Cineteca Nacional.

Argentina 1985

Argentina 1985 narra la historia de un grupo de abogados que buscan conseguir justicia ante los crímenes cometidos durante una dictadura.

Nominación: ‘Mejor Película Extranjera’.

¿Dónde ver? Amazon Prime Video.

Black Panther: Wakanda Forever

La nación tecnológica de Wakanda ha perdido a su protector, la Pantera Negra. En esta secuela de la cinta Black Panther (2018), los héroes tienen que defender su tierra de un nuevo enemigo acuático: Namor que es interpretado por Tenoch Huerta.

Nominación: ‘Mejor Actriz de Reparto’, ‘Mejor Vestuario’, ‘Mejores Efectos’.

¿Dónde ver? Disney Plus.

Le Pupille

Alfonso Cuarón regresa a la lista de nominaciones de los premios Oscar con Le Pupille, un cortometraje que narra una historia de inocencia y avaricia que gira entorno a un pastel de Navidad.

Nominación: ‘Mejor Cortometraje’.

¿Dónde ver? Disney Plus.

The Red Suitcase

Narra la historia de una adolescente que batalla por atravesar las puertas de un avión con su maletín rojo. La historia se enfoca en que hay algo peligroso dentro de la maleta.

Nominación: ‘Mejor Cortometraje’.

¿Dónde ver? Aún no hay fecha de estreno en México.

The Whale

El actor Brendan Fraser regresa a la pantalla grande con una cinta que habla sobre la vida de un profesor que busca reconciliarse con su hija a través de un sendero de redención.

Nominación: ‘Mejor Actriz de Reparto’.

¿Dónde ver? La película se encuentra disponibles en cines comerciales y en la Cineteca Nacional.

Babylon

Margot Robbie y Brad Pitt protagonizan una cinta que busca retratar la caída a la decadencia que se vivió en el mundo de Hollywood en la década de los años veinte. Cuenta con la participación del actor mexicano Diego Calva.

Nominación: ‘Mejor Vestuario’, ‘Mejor Música Original’.

¿Dónde ver? Actualmente se encuentra en cines.

Mrs. Harris goes to Paris

Este drama habla sobre una mujer inglesa que en la década de los años cincuenta se enamora de un vestido de la marca Dior. Su obsesión llega a tal grado que decide tomar la acción en sus manos y conseguir el suyo.

Nominación: ‘Mejor Vestuario’.

¿Dónde ver? La película se puede ver a través de Apple TV+.

The Batman

El caballero oscuro regresa en una nueva iteración protagonizada por Robert Pattinson y Zoë Kravitz. La película regresa a la esencia del personaje de Batman como un detective en un misterio en el que se relaciona una red de corrupción en ciudad Gótica.

Nominación: ‘Mejor Sonido’, ‘Mejores Efectos’.

¿Dónde ver? HBO Max.

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Se trata de una secuela de la película Knives Out (2019) que retrata un misterio sobre un asesinato. En está ocasión el personaje de Daniel Craig se encuentra en una isla llena de gente influyente que guarda un poderoso secreto.

Nominación: ‘Mejor Guión Adaptado’.

¿Dónde ver? Es una película original de Netflix.

Living

Una película que narra la vida de un veterano de guerra inglés que busca pasar sus últimos días en las costas de Reino Unido.

Nominación: ‘Mejor Guión Original’.

¿Dónde ver? Actualmente se encuentra en cines.

Bardo

El director Alejandro Iñárritu regresa al cine para exponer un trabajo autobiográfico sobre la vida de un mexicano que batalla con su identidad al mudarse a Estados Unidos.

Nominación: ‘Mejor Fotografía’.

¿Dónde ver? Netflix.

Empire of Light

Una película romántica que narra la historia entre dos enamorados que nace a partir de su pasión por proyectar películas.

Nominación: ‘Mejor Fotografía’.

¿Dónde ver? Aún no hay fecha de estreno para cines mexicanos.

Blonde

Basado en la novela de nombre homónimo, Blonde retrata la vida de Norma Jean conocida como la actriz Marilyn Monroe. La cinta, interpretada por Ana de Armas, mezcla elementos de la realidad con ficción para crear una nueva mirada hacia la vida de la intérprete.

Nominación: ‘Mejor Actriz’.

¿Dónde ver? La película es original de Netflix.

To Leslie

La trama gira alrededor de hechos reales, sigue los pasos de una mujer que al ganar la lotería en el estado de Texas pierde el rumbo de su vida. Ahora busca reconciliarse con las personas que dañó, incluida su familia.

Nominación: ‘Mejor Actriz’.

¿Dónde ver? Aún no hay fecha de estreno en México.

Aftersun

Una de las favoritas a ganar la estatuilla del Oscar, Aftersun narra una historia de reconexión familiar en forma de unas vacaciones. La película se encuentra protagonizada por el intérprete Paul Mescal.

Nominación: ‘Mejor Actor’.

¿Dónde ver? Actualmente se puede ver en algunos cines de México.

Pinocho de Guillermo del Toro

El largometraje de animación stop motion de Guillermo del Toro narra la historia de Pinocho. Aquel cuento que trata sobre el niño de madera que no podía decir mentiras, sin embargo, la visión del director busca empujar un mensaje mucho más profunda sobre la vida.

Nominación: ‘Mejor Película Animada’.

¿Dónde ver? Es una cinta original de Netflix.

Marcel the shell with shoes on

La casa productora de A24 se lleva otra nominación con esta cinta en stop motion. Narra un documental falso sobre la vida de un caparazón viviente y sus aventuras en el mundo humano.

Nominación: ‘Mejor Película Animada’.

¿Dónde ver? Aún no hay fecha de estreno en México.

El Gato con Botas: El Último Deseo

El universo de Shrek regresa con la secuela del Gato con Botas (2011) solo que en esta ocasión el personaje de Antonio Banderas tendrá que enfrentar a la personificación de la muerte.

Nominación: ‘Mejor Película Animada’.

¿Dónde ver? Actualmente se encuentra en cines.

Turning Red

A veces la pubertad y las relaciones con los padres pueden ser problemáticas. Eso se retrata en Turning Red de Disney que habla sobre un adolescente que descubre sus poderes de metamorfosis que la llevan a convertirse en un enorme panda rojo.

Nominación: ‘Mejor Película Animada’.

¿Dónde ver? Disney Plus.

The Sea Beast

Esta épica aventura ilustra la aventura de un cazador de monstruos que encuentra un lazo de amistad en donde menos lo esperaría.

Nominación: ‘Mejor Película Animada’.

¿Dónde ver? Netflix.

All That Breathes

Un documental ficticio que retrata la relación de dos hermanos que buscan proteger a un ave y explorar la conexión humana con el mundo animal.

Nominación: ‘Mejor Documental’.

¿Dónde ver? HBO Max.