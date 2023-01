‘Everything Everywhere All at Once’: ‘Dedos de salchicha’, el padecimiento que ironiza la película

La película nominada al Oscar, ‘Everything Everywhere All at Once’, ironiza sobre los dedos de salchicha (Foto: YouTube Cinépolis)

Este 24 de enero se dieron a conocer los nominados a los premios Oscar a lo mejor del cine y Everything Everywhere All at Once lideró con 11 categorías; la comedia de ciencia ficción ironiza sobre una condición que se conoce como “dedos de salchicha”, pero que médicamente se llama dactilitis.

Los ganadores se darán a conocer en una ceremonia que se realizará el próximo 12 de marzo. Mientras que su protagonista Evelyn (Michelle Yeoh) -una inmigrante china en Estados Unidos- ve alterada su realidad en varias dimensiones, sus manos cambian con una forma peculiar al alargarse: la ironía suma valor ya que se pueden salpicar los ingredientes para hacer un hot dog.

¿Qué son los ‘dedos de salchicha’?

Personalidades como Carlos III han llamado la atención por mostrar una hinchazón en uno (o varios) dedos del pie o la mano, que se puede extender, por ejemplo, hasta la zona de la muñeca.

De acuerdo con Juan Carlos Torre Alonso, de la Unidad de Reumatología en el Hospital Monte Naranco de la Universidad de Oviedo, en España, la dactilitis puede ser resultado de una infección, así como desarrollarse de enfermedades autoinmunes como alguna de la siguientes:

Espondiloartropatías

Artrtitis psoriásica

Gota

Sarcoidosis

Tuberculosis

Las afectadas son principalmente las articulaciones, tendones y ligamentos, por lo que pueden llegar a inflamarse y dar una apariencia similar a la de una salchicha, el por qué es popular llamarla así a la condición.

Los tipos de dactilitis

Este padecimiento puede llegar a ser doloroso al afectar la movilidad; sin embargo, no en todos los casos es uno de los síntomas. Existen 2 tipos de dactilitis: