Carlos III: ¿A qué se deben los ‘dedos de salchicha’ del rey del Reino Unido?

Tras la muerte de la reina Isabel II a los 96 años, el jueves 8 de septiembre, su hijo Carlos III fue proclamado oficialmente rey del Reino Unido de la Gran Bretaña este sábado 10 de septiembre, siendo, con 73 años, el heredero al trono más longevo en asumir; su madre ascendió con tan solo 25 años.

En su declaración ante un nutrido grupo de autoridades en el palacio de St James, el rey afirmó que seguirá “el ejemplo” de su madre, la monarca más longeva de la historia británica con 70 años en el trono, al respetar los principios constitucionales y servir con dedicación a los ciudadanos.

No obstante, ahora el rey del Reino Unido está en la mira del mundo entero no solo por su histórica ascensión, si no que, entre muchas otras cosas, una condición médica lo tiene en el foco mediático: se trata de sus ‘manos de salchicha’.

Los ‘dedos de salchicha’ del rey Carlos III

La condición del rey Carlos III no ha pasado desapercibida, tanto que incluso Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado contra la influenza en México, retomó una imagen de los ‘dedos de salchicha’ de su Majestad y ofreció una explicación en Twitter de las posibles causas de su peculiar afección.

También conocido como ‘el zar de la influenza’, Macías destacó que en las ceremonias protocolarias tras la muerte de la reina Isabel II “ha llamado la atención el edema (hinchazón) de las manos de Carlos III”.

En una publicación en su perfil de Twitter, Alejandro Macías mencionó que se especula que la hinchazón en las manos del rey se deba a que “pueda sufrir artritis o insuficiencia del hígado, los riñones o el corazón”.

Acompañó la explicación médica con una fotografía del monarca con la nueva primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, en la que se observa a Carlos III con las manos enrojecidas e hinchadas.

Y agregó que en realidad no es algo nuevo, pues “ya se había mostrado en años anteriores”, las manos hinchadas de quien fue el ‘eterno heredero’ al trono británico estuvieron en el foco mediático.

Incluso el ahora rey Carlos III ha bromeado sobre sus ‘manos de salchicha’ y ha sido citado al respecto en la biografía “Charles, The Main Who Will Be King” de Howard Hodgson, quien escribió sobre la condición del hijo de Isabel II:

“No puedo expresar lo emocionado y orgulloso que estoy. Realmente se ve sorprendentemente apetitoso y tiene dedos de salchicha justo como el mío.”, según habría dicho Carlos III en una carta a un amigo no revelado después del nacimiento del príncipe William.