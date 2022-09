Liz Truss se convierte en primera ministra británica tras visita a la reina Isabel II

Liz Truss se convirtió este martes en primera ministra del Reino Unido e inmediatamente enfrentó la enorme tarea que tenía por delante en medio de una creciente presión para frenar los precios en alza, aliviar el malestar laboral y arreglar un sistema de salud agobiado por largas listas de espera y escasez de personal.

En la parte superior de su bandeja de entrada está la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania, que amenaza con llevar las facturas de energía a niveles inasequibles, cerrar negocios y dejar a las personas más pobres del país temblando en casas heladas este invierno.

Truss, que se negó a explicar su estrategia energética durante la campaña de dos meses para suceder a Boris Johnson, ahora planea limitar las facturas de energía a un costo para los contribuyentes de hasta 100 mil millones de libras (116 mil millones de dólares), informaron los medios de comunicación británicos este martes. Se espera que revele su plan el jueves.

“Debes saber sobre la crisis del costo de vida en Inglaterra, que es bastante mala en este momento”, dijo Rebecca Macdougal, de 55 años, que trabaja en la aplicación de la ley, frente a las Casas del Parlamento.

“Ella está haciendo promesas para eso, ya que dice que va a cumplir, cumplir, cumplir”, señaló. “Pero veremos, con suerte, que en las próximas semanas habrá algunos anuncios que ayudarán a la persona trabajadora normal”.

Truss asumió el cargo este martes por la tarde en el castillo de Balmoral en Escocia, cuando la reina Isabel II le pidió formalmente que formara un nuevo gobierno en una ceremonia cuidadosamente coreografiada dictada por siglos de tradición. Boris Johnson, quien anunció su intención de renunciar hace dos meses, renunció formalmente durante su propia audiencia con la reina poco tiempo antes.

Fue la primera vez en los 70 años de reinado de la reina que el traspaso del poder tuvo lugar en Balmoral, en lugar del Palacio de Buckingham en Londres. La ceremonia se trasladó a Escocia para brindar certeza sobre el cronograma porque la reina de 96 años ha experimentado problemas para moverse que han obligado a los funcionarios del palacio a tomar decisiones sobre su viaje día a día.

Truss, de 47 años, asumió el cargo un día después de que el gobernante Partido Conservador la eligiera como su líder en una elección en la que los 172 mil miembros del partido que pagaban cuotas eran los únicos votantes. Como líder del partido, Truss se convirtió automáticamente en primera ministra sin necesidad de elecciones generales porque los conservadores aún tienen la mayoría en la Cámara de los Comunes.

Pero como primera ministra seleccionada por menos del 0.5 por ciento de las personas adultas británicas, Truss está bajo presión para mostrar resultados rápidos.

Ed Davey, líder de la oposición Liberal Demócrata, pidió este martes elecciones anticipadas en octubre.

“Escuché a Liz Truss durante la (campaña) de liderazgo Tory y estaba buscando un plan para ayudar a las personas con sus facturas de energía que se dispararon, con la crisis del NHS, etc., y no escuché ningún plan en absoluto”, comentó a la BBC.

“Dado que la gente está realmente preocupada, dado que la gente está perdiendo el sueño por sus facturas de energía, las empresas no están invirtiendo debido a la crisis, creo que eso está realmente mal”, dijo Davey.

Johnson tomó nota de las tensiones que enfrenta Reino Unido cuando salió de la residencia oficial del primer ministro en el número 10 de Downing Street por última vez, y dijo que sus políticas habían dejado al gobierno con la fortaleza económica para ayudar a la gente a superar la crisis energética.

Si bien muchos observadores esperan que Johnson intente una reaparición política, respaldó a Truss y se comparó con Cincinnatus, el dictador romano que renunció al poder y regresó a su granja para vivir en paz.

“Al igual que Cincinnatus, estoy volviendo a mi arado”, afirmó. “Y ofreceré a este gobierno nada más que el más ferviente apoyo”.