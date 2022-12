¿Avatar 2 tiene poscréditos? Esto es todo lo que debes saber acerca de la película

¡Pandora está de regreso! El mundo ficticio que creó James Cameron en 2009 ha regresado con la película de Avatar: The Way of Water.

La cinta trae de vuelta a la mayoría de los personajes que sobrevivieron en la primera entrega para explicar el estado actual de los Na’vi en su planeta. El actor Sam Worthington y Zoe Saldaña regresaron para interpretar a los protagonistas.

Si fuiste de los afortunados que vio la primera película en salas de cine, entonces sabrás que los efectos especiales de la cinta no decepcionarán. Esto se debe a que los personajes de la cinta se crearon con tecnología ‘motion capture’ que permite hace uso de las expresiones de los actores e integrarlas a un cuerpo como el de los Na’vi.

A raíz de los efectos que utiliza la cinta, el director explicó a GQ que el filme se debe de encontrar en el listado de más taquilleras para cumplir su objetivo.

“Hay que ser la tercera o cuarta película más taquillera de todos los tiempos. Ese es el objetivo, el punto de equilibrio”.

Todo lo que debes de saber de Avatar: The Way of Water

Para que te animes a ir al cine a disfrutar de Avatar: The Way of Water te dejamos algunos de los detalles que debes de saber de la nueva película de James Cameron.

La cinta toma lugar varios años después que la primera entrega, los personajes de Sam Worthington y Zoe Saldaña regresan con la peculiaridad de haber expandido su familia con cinco hijos.

La secuela tiene como objetivo explorar un nuevo mundo que forma parte del planeta de Pandora, sus misterioso océanos. Es por ello que en los avances y en el título de la película se haga hincapié al concepto del agua.

La duración de Avatar: The Way of The Water es de tres horas con 10 minutos, lo que se puede traducir a 190 minutos. Así que prepárate para una larga visita a Pandora y las tribu de los Na’vi.

¿Avatar: The Way of The Water tiene escena postcréditos?

El Universo Cinematográfico de Marvel ha plantado la duda sobre que cintas tienen escenas postcréditos y cuántas.

Sin embargo Avatar: The Way of The Water no cuenta con ninguna escena después de los créditos, pero te recomendaos que te quedes ver los nombres de las personas detrás de los efectos visuales que trajeron a los Na’vi a la vida.

A pesar de ello, James Cameron ha confirmado que Avatar 2 no será la última entrega de la franquicia, ya que tiene planeado extender la historia para una tercera película y posiblemente más.