‘Avatar 2′: nombre oficial, fecha de estreno y todo lo que sabemos de la película

Hace 13 años salió en cines una de las películas más populares de la historia: Avatar, la historia de James Cameron que se estrenó a finales de 2009 y logró recaudar casi tres mil millones de dólares en taquilla, convirtiéndola a su vez en la cinta más taquillera de la historia.

Ahora, 20th Century Studios está preparando la secuela de esta historia, que llegara a los cines más pronto de lo que podríamos pensar y que ya reveló sus primeras imágenes, así como el nombre que llevará y su fecha de estreno. Te contamos.

Los detalles que saben hasta el momento de ‘Avatar: The Way of Water’

El estudio proyectó el primer tráiler de la esperada película en la conferencia CinemaCon de Las Vegas el pasado 25 de abril, aunque el público no podrá verlo hasta el 6 de mayo cuando se proyecte exclusivamente en cines durante los cortos previos de la película Doctor Strange in the Multiverse of Madness, otra de las más esperadas del año.

Ya que si no quieres ir al cine solo para ver el tráiler, este se estrenará una semana después en redes sociales, es decir, aproximadamente el 13 de mayo, para que estés al pendiente.

El nombre oficial para Avatar 2 que se anunció durante la CinemaCon será Avatar: The Way of Water, y para hacer honor al nombre de la cinta, el escenario principal de la trama será el océano (sí, Pandora estará en el mar), diez años después de los hechos que vimos en la primera entrega de Avatar, donde Jake Sully (Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldana) crían a sus hijos y viven en un mundo en guerra.

James Cameron indicó que está rodada con la tecnología más puntera, el 3D “de mejor resolución” y una “efectos visuales de mayor realismo”.

“Quería que nuestro regreso a Pandora fuera algo realmente especial. Cada toma está diseñada para la pantalla más grande, la resolución más alta y el 3D más inmersivo disponible. Y creo que lo logramos”, aseguró el cineasta en un mensaje grabado desde Nueva Zelanda, donde está ultimando los detalles del lanzamiento.

Los personajes confirmados hasta este momento que regresarán a la película, además de Jake Sully y Neytiri, son los siguientes:

Miles Quaritch (Stephen Lang)

(Stephen Lang) Parker Selfridge (Giovanni Ribisi)

(Giovanni Ribisi) Grace Augustine (Sigourney Weaver)

(Sigourney Weaver) Norm Spellman (Joel David Moore)

Por otro lado, también habrá nuevos rostros que tendremos la oportunidad de conocer en las próximas entregas de Avatar. Sus nombres son los siguientes:

Neteyam (Jamie Flatters)

(Jamie Flatters) Lo’ak (Britain Dalton)

(Britain Dalton) Tuktirey (Trinity Bliss)

(Trinity Bliss) Miles Socorro (Jack Champion)

(Jack Champion) Tonowari (Cliff Curtis)

(Cliff Curtis) Ronal (Kate Winslet)

(Kate Winslet) Varang (Oona Chaplin)

(Oona Chaplin) General Ardmore (Edie Falco)

Avatar: The Way of Water se estrenará en cines el próximo 16 de diciembre de 2022.





Con información de EFE