Guillermo del Toro y James Cameron vivieron juntos: ‘Veíamos anime’

Los directores de cine Guillermo del Toro y James Cameron mantienen una relación de amistad que se ha fortalecido a través de los años, por lo que el creador del stop-motion de Pinocho reveló la actividad que compartieron por las noches en el tiempo que pasaron siendo roomies y los inspiró en algunos de sus futuros proyectos.

Del Toro, quien cuenta con la película más vista de Netflix a nivel mundial, contó que por meses fue invitado por Cameron a pasar tiempo en su casa. Además de sus pláticas de ciencia ficción, género al que ambos han dedicado su trabajo, el tapatío aseguró que dedicaban tiempo a ver anime.

“Al inicio de mi carrera solía quedarme en su casa unos meses, veíamos anime todas las noches”, dijo a Reelblend Podcast. Ambos se conocieron por medio de su amigo en común, el actor Rol Perlman, que ya había colaborado con Cameron cuando participó en La invención de Cronos.

El anime, inspiración para su trabajo

Al descubrir que a ambos le gustaban las producciones japonesas, se recomendaron títulos el uno al otro cuyas referencias después integraron a sus éxitos en taquilla.

“Me enseñó Patlabor que más tarde sería una de las principales inspiraciones para hacer Titanes del Pacífico y yo le enseñé Battle Angel, que después se convirtió en una gran película que vimos juntos” añadió Del Toro.

Se refiere a Alita: Battle Angel, de Robert Rodriguez, que Cameron escribió y produjo. El ganador del Oscar –que esta semana estrena la Avatar: The Way Of Water– también lo apoyó cuando su padre, Federico del Toro, fue secuestrado en 1998 en Guadalajara. Además de darle dinero (pidieron un millón de dólares como rescate), le recomendó a un negociador.

En una entrevista para el Festival de Cannes, el mexicano expresó que ese hecho fue su principal motivación para dejar de vivir en México.