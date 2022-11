Guillermo del Toro habla del cine mexicano: ‘Ya chole con lo de los Derbez’

“Ya chole con lo de los Chaparro y los Derbez”, escribió el cineasta detrás de la nueva película de Pinocho, Guillermo del Toro, quien hizo un llamado en redes sociales a prestar más atención a las voces emergentes del cine mexicano más allá de las producciones comerciales.

En días pasados el ganador del Oscar se ha posicionado activamente en redes sociales sobre el panorama de la industria cinematográfica, primero mostró su molestia por la cancelación del estreno previsto de Pinocho (su más reciente película que tardó 15 años en lanzar), en algunas salas de cine mexicanas.

Además, después de que la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) anunciara algunas de las acciones a considerar como parte de la crisis financiera que atraviesa, las cuales incluyen suspender la convocatoria para los Premios Ariel 2023, Guillermo del Toro se ofreció a cubrir los costos de las estatuillas.

Después de ello, del Toro escribió en su red social sobre su hartazgo con el cine comercial: “Para todos lo que ‘botean’ sobre la Academia y esas cosas: Ya chole con lo de los Chaparro y los Derbez y esas retóricas vacías. Vean lo que hace Tatiana Hueso, Alejandra Márquez Abella, Lila Avilés, Fernanda Valadez, etc. Digo, para que se les note menos la plantilla”, comentó el director de cine en su Twitter.

En el mismo hilo de Twitter, aclaró que la desaparición de los Ariel y festivales de cine pone en riesgo el trabajo de los nuevos directores de cine que “las mantienen vivas y urgentes”.

“Si les parece alto el costo de una identidad, no se imaginan el costo de no tenerla”, puntualizó del Toro que finalizó su línea de pensamiento expresando que no todo el cine mexicano proviene del trabajo de actores como Eugenio Derbez u Omar Chaparro.

“Los bots solo reproducen esa protesta vacía de: ‘Todo el cine mexicano es de Omar Chaparro y Derbez’ etc. o pretenden que sea todo un ataque político. Pero el camino que se cierre a las nuevas generaciones, se queda cerrado”.

Recientemente, durante los Oscar 2022, Eugenio Derbez y Guillermo del Toro destacaron como los mexicanos con nominaciones: El callejón de las almas perdidas (Nightmare Alley) del director tapatío compitió en la categoría ‘Mejor Película’ con CODA, donde actúa Eugenio Derbez, la cual se llevó la estatuilla.

Presidenta de la AMACC se pone en contacto con Guillermo del Toro

Ante las críticas que Guillermo del Toro ha lanzado sobre la situación del cine en México, Leticia Huijara, la presidenta de la Asociación Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) se acercó al director.

La cabeza de la AMACC explicó que se encuentran abiertos con la petición del director al mencionar que está dispuesto a pagar las estatuillas de los próximos premios Ariel con tal de que se celebre su próxima edición en 2023.

“Yo también querido @RealGDT yo también le entro a un diálogo propositivo que ayude a encontrar soluciones. A ver qué nos contesta Ale Frausto”.

Alejandra Frausto, la Secretaria de Cultura, también entró al dialogo entre Huijara y del Toro en relación con los próximos premios Ariel.

“Estimado @RealGDT, el diálogo con la @AcademiaCineMx por parte del @GobiernoMX está y siempre estará abierto. La @cultura_mx tiene total disposición de que los Arieles continúen. Reiteramos la invitación al público a ver Pinocho en @CinetecaMexico y la exposición que ahí se exhibe”, puntualizó Frausto ante uno de los tuits de Guillermo del Toro.