Precio del jitomate hasta 80 pesos por kilo se extenderá al verano, advierten productores

La presidenta Claudia Sheinbaum remarcó que el Gobierno de México trabaja en planes para bajar el precio del jitomate.

El precio elevado del jitomate llegó para quedarse al menos hasta el próximo verano, advirtió el grupo de productores Sistema Producto Tomate quienes reconoce que hay un desabasto generalizado en México.

La escasez responde a una combinación de factores productivos, financieros y comerciales que redujeron de forma significativa la disponibilidad de jitomate, comentó Manuel Antonio Cázares Castro, presidente del grupo.

El representante del sector indicó que la incertidumbre generada por las amenazas de aranceles de Donald Trump desincentivó la siembra de jitomate desde 2025.

“Con lo que pasó el año pasado, la gente dejó de sembrar. Decían ‘yo siembro 10 hectáreas, ahora voy a sembrar solo dos hectáreas nada más”, explicó sobre los aranceles que Trump impuso al jitomate mexicano.

El ajuste adoptado por productores para mitigar riesgos tras un periodo de precios colapsados (de hasta 3 o 4 pesos por kilo en origen), provocó una fuerte reducción fuerte de la superficie cultivada. Tan solo en Sinaloa, el estado que más jitomate produce en México, la caída en la siembra fue cercana al 20 por ciento.

Cambio climático afecta producción de jitomate en México

A esta contracción se sumaron condiciones climáticas adversas. “En el noroeste no tuvimos invierno, las plagas, las enfermedades, se ‘prendió’ el cambio climático”, señaló Cázares Castro, quien agregó que diversos cultivos fueron afectados por virosis y otros problemas fitosanitarios, reduciendo aún más la producción disponible.

El representante de los productorers de jitomate señaló que estados como Sinaloa ya terminaron su ciclo productivo con volúmenes por debajo de lo habitual, y Sonora enfrenta problemas similares. “Ni estamos cumpliendo con lo nacional ni estamos cumpliendo con lo de exportación por falta de producto”, subrayó.

El resultado es un mercado tensionado donde la oferta de jitomate es insuficiente frente a la demanda, presionando los precios al consumidor. El kilo de jitomate se vende hasta en 80 pesos en algunos puntos de la Ciudad de México, mientras que en zonas productoras como Sonora ronda los 50 pesos.

Sin embargo, el precio que reciben los productores es considerablemente menor. “A nosotros nos están pagando entre 25 y 30 pesos el kilo, no se justifica que llegue hasta 70 u 80 pesos”, denunció el grupo Sistema Producto Tomate, al señalar que intermediarios incrementan los precios de forma desproporcionada.

La normalización de la oferta del jitomate dependerá principalmente del ingreso de nuevas cosechas. De acuerdo con el productor, será hasta la temporada de verano cuando comience a aliviarse la presión sobre los precios.

“Está por entrar el producto de verano: Entra el Bajío, Baja California, Nuevo León, San Luis Potosí, eso puede aumentar la oferta”, detalló. Este incremento en el volumen permitiría una moderación en los precios, aunque sin regresar a los niveles previos.

“Puede bajar a 25 o 30 pesos, 40 pesos el kilo”, dijo.