¿Por qué subió el jitomate en México? Ya supera los 60 pesos pese a acuerdo para contener precios

El encarecimiento del jitomate y otras hortalizas disparó la inflación durante marzo; su precio aumentó en 126%, el más alto desde 1992.

El precio del jitomate y otras verduras vuelve a presionar los bolsillos de los mexicanos, ya que en algunas tiendas de autoservicio el kilo se vende por encima de los 60 pesos, pese a los acuerdos establecidos con el Gobierno Federal para contener su costo.

Así lo reconoció Diego Cossío Barto, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), en entrevista con Azucena Uresti, donde explicó que los precios varían de manera significativa entre cadenas y formatos de venta.

No obstante, insistió en que el compromiso del sector ha sido mantener el jitomate en un rango aproximado de 26 a 40 pesos por kilo.

“Ha habido un compromiso cercano de mantenerlo dentro de lo posible, inclusive perdiendo dinero o sacrificando margen”, señaló el representante empresarial, al referirse al acuerdo impulsado dentro del Programa de Apoyo a la Economía Familiar (PACIC), que busca estabilizar el costo de la canasta básica.

Añadió que al respecto han sostenido reuniones con las secretarías de Hacienda y Agricultura, además de productores tomateros o jitomateros, para hacer frente a esta crisis y poder mantener los precios pactados.

¿Por qué está subiendo el precio del jitomate en México?

Cossío Barto destacó que el jitomate que se vende en tiendas de autoservicio únicamente representa el 18.4 por ciento de las ventas nacionales, de acuerdo con datos del INEGI, mientras que el resto se comercializa en tianguis, mercados públicos, tiendas de abarrotes y otros canales tradicionales.

“Las más de cuatro mil tiendas de autoservicio de los asociados están haciendo un esfuerzo real para mantener el precio”, afirmó, al tiempo que subrayó que las cadenas involucradas en el acuerdo incluyen a Soriana, Chedraui, La Comer, Casa Ley en el norte, entre otras más.

En el caso de Walmart, Cossío Barto aclaró que si bien la gran cadena de supermercados estadounidense no es parte de la ANTAD, sí forma parte del PACIC.

Sobre las causas del alza, el dirigente empresarial apuntó principalmente a factores climáticos que han afectado las cosechas tanto en México como en Estados Unidos, particularmente en zonas productoras como Florida.

A ello, se suman otras variables secundarias como el incremento en los costos de transporte, combustibles, casetas y la inseguridad en algunas regiones del país.

“Esto es un fenómeno cíclico climatológico; se trata de cosechas de temporada que todos conocemos”, afirmó el presidente de la ANTAD.

Se mantiene el compromiso de la canasta básica en 910 pesos

Cossío Barto señaló que no ha sostenido reuniones recientes con la presidenta Claudia Sheinbaum; sin embargo, sí ha mantenido contacto con dependencias como la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Hacienda y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), con las que se da seguimiento al programa.

No obstante, no descartó reunirse en los próximos días con la mandataria para abordar el tema.

Finalmente, el dirigente enfatizó que el compromiso es mantener el pacto del PACIC, de modo que la canasta básica continúe en un promedio de 910 pesos para 24 productos, el cual —aseguró— se mantiene bajo monitoreo constante y auditorías.