‘Se vuelan la barda con los precios’: Profeco coloca lonas en gasolineras ‘careras’ para que no carguen ahí

“No cargues aquí, se vuelan la barda con los precios”, es el mensaje que viene en las lonas que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) colocó en algunas de las gasolineras con altos precios en magna y diésel.

Iván Escalante, titular de la Profeco, encabezó la colocación de algunas de estas lonas en el Estado de México, luego de que acusara que hay gasolineras, como una Repsol ubicada en Amecameca, que venden el litro de diésel en 31.49 pesos.

“El acuerdo es acercarse lo más posible a los 28 pesos (por litro de diésel). Hemos estado teniendo reuniones con el sector, muchas mesas de trabajo. Como lo ha dicho la presidenta (Claudia Sheinbaum), el Estado mexicano está haciendo un esfuerzo inmenso por estabilizar los precios de los combustibles”, explicó Escalante.

El funcionario destacó el trabajo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Petróleos Mexicanos (Pemex), y otras instancias, como para que ciertos empresarios vendan el litro de combustible a sobreprecio.

Agregó que las lonas se pondrán en todo el país en los próximos días en el regreso de la campaña ‘No Cargues Aquí’, vigente hasta el año pasado.

“El mensaje es muy claro a las personas consumidoras: Donde vean esta lona, no carguen gasolina, seguramente cerca del lugar van a encontrar una estación con precios justos”, aseguró Iván Escalante.

¿Cómo saber el precio de la gasolina en las gasolineras que tienes cerca?

Ya sea que quieras consultar los precios del litro de la gasolina desde tu casa, o que vayas en carretera y busques la alternativa con mejor precio, Profeco tiene un mapa virtual en el que puedes ver los precios actualizados.

Iván Escalante invitó a los mexicanos a utilizar esta herramienta, que es útil para comparar los precios de la gasolina regular como del diésel.

Para utilizarla, sigue estos pasos: