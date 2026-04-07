Gaseros y gasolineros denuncian incremento de clausuras pese a esquema de regularización RENAGAS

Representantes del sector gasero y gasolinero denuncian el aumento de visitas de verificación y clausura.

Representantes del sector gasero y gasolinero denunciaron que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, al mando de la recién nombrada Andrea González Hernández, incrementó en las últimas semanas las visitas de verificación y clausuras a estaciones de servicio y expendios de gas, pese a que el programa de regularización RENAGAS contemplaba incentivos para facilitar la regularización del sector.

El Registro Nacional de Instalaciones de Gasolinas y Gas Licuado de Petróleo (RENAGAS), creado durante la gestión de Armando Ocampo y que registró una adhesión superior al 90%, establecía como uno de sus principales beneficios evitar la clausura inmediata de instalaciones en proceso de regularización, salvo en casos de riesgo inminente para la seguridad o el medio ambiente.

Sin embargo, acusaron que “desde la llegada de González, la ASEA, con apoyo del director de Verificaciones, Rodulfo de la Fuente Pérez, realiza revisiones de manera arbitraria”.

La denuncia se realizó de forma anónima por temor a posibles represalias.

Asimismo, señalaron que uno de los principales obstáculos para avanzar en la regularización ha sido el retraso en la resolución de trámites y permisos por parte de la propia autoridad, lo que limita la capacidad de las empresas para cumplir en tiempo con los requisitos establecidos.

Hasta el momento, la autoridad no ha informado públicamente si existen cambios en los criterios de supervisión aplicables a las empresas inscritas en el programa RENAGAS, ni ha detallado el número de establecimientos clausurados en este periodo.

El sector reiteró que mantiene su disposición de cumplir con la normativa vigente y avanzar en su proceso de regularización conforme a los lineamientos establecidos.

Derecho de réplica

Estimado Víctor Piz, Director de Información Económica y de Negocios y Editor en Jefe de El Financiero Impreso

En relación con la nota publicada el 7 de abril de 2026 en El Financiero, “Gaseros y gasolineros denuncian incremento de clausuras pese a esquema de regularización RENAGAS”, en la que se plantea un incremento de clausuras pese a la existencia de esquemas de regularización como el RENAGAS, la ASEA ejerce su derecho de réplica para aclarar algunos puntos que, en su redacción actual, pueden dar lugar a interpretaciones imprecisas.

El RENAGAS no es un mecanismo que suspenda la aplicación de la normatividad ni que limite la capacidad de la autoridad para realizar actos de inspección. Se trata de un instrumento administrativo que permite ordenar información y facilitar procesos de regularización para instalaciones en operación.

A partir de ahí, resulta incorrecto plantear que la existencia de este esquema debería impedir la realización de clausuras. Las acciones de inspección que lleva a cabo la ASEA se enfocan en instalaciones que no se registraron en el RENAGAS o que no cuentan con autorizaciones ambientales vigentes. En estos casos, la autoridad tiene la obligación de actuar para prevenir riesgos a la seguridad industrial, al medio ambiente y a las personas.

El programa de regularización asociado al RENAGAS es voluntario y está sujeto a condiciones específicas. Su objetivo es facilitar el cumplimiento, no sustituirlo ni diferir indefinidamente la aplicación de la ley.

La ASEA actúa conforme a sus atribuciones legales, aplicando la normatividad vigente y utilizando el RENAGAS como un instrumento de ordenamiento, no como una excepción regulatoria.

Por lo anterior, se solicita la publicación de la presente réplica en términos de la ley.