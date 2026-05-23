Christopher Landau, ‘el Quitavisas’, critica a diputados de Morena por apoyo a Cuba: ‘Es poco honorable’

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau criticó a diputados de Morena por respaldo a Cuba. (Foto: X / Cuartoscuro)

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, criticó este sábado a diputados de Morena por un pronunciamiento en respaldo al expresidente cubano Raúl Castro, tras la acusación presentada en su contra por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La embajada de Cuba en México compartió un comunicado de los diputados de Morena en la que expresan su apoyo al gobierno de ese país tras los constantes ataques de Estados Unidos a la isla.

Ante esto, Landau, conocido como el ‘Quitavisas’, cuestionó que el documento no estuviera firmado por ninguna persona en particular.

“Me llama mucho la atención que ahí no aparece el nombre de una sola persona que se responsabiliza de manera personal por esta declaración”, escribió el funcionario estadounidense en un mensaje difundido en redes sociales.

Y resaltó que “poco honorable esconderse detrás del anonimato en difundir comunicados como este”.

En el documento, el Grupo Parlamentario de Morena y del llamado Grupo de Hermandad México-Cuba manifestaron su “más enérgico rechazo” a la acusación contra Raúl Castro y otros exfuncionarios cubanos señalados por Estados Unidos.

¿Qué respondió Christopher Landau al pronunciamiento de Morena?

En su mensaje, Christopher Landau aseguró que el comunicado representa un respaldo a un “régimen abiertamente dictatorial” y criticó las referencias a la “autodeterminación” y “dignidad” de Cuba utilizadas por legisladores de Morena.

El subsecretario estadounidense afirmó que Cuba “no ha permitido una libre elección en 67 años” y sostuvo que la economía cubana ha sido destruida al grado de que “se importa hasta el azúcar y la gente come de los basureros”.

Además, comparó la duración del régimen cubano con la dictadura de Augusto Pinochet en Chile y aseguró que el gobierno cubano se ha sostenido como “parásito” de otros países, entre ellos la extinta Unión Soviética y Venezuela.

“Cada cual obviamente tiene el derecho a su opinión, pero me parece poco honorable esconderse detrás del anonimato en difundir comunicados como este”, agregó Landau.

¿Qué decía el comunicado de diputados de Morena sobre Cuba?

En el documento fechado el 20 de mayo de 2026, diputadas y diputados de Morena rechazaron la acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Raúl Castro y otros exfuncionarios cubanos.

Los legisladores calificaron el caso como un acto de “coacción política” contra la soberanía de Cuba y acusaron a Washington de intentar “revivir una narrativa sostenida en mentiras y manipulación internacional”.

También defendieron que “defender el espacio aéreo de una patria no es un crimen” y denunciaron lo que consideraron una “criminalización” contra figuras de la revolución cubana.

Sin embargo, el comunicado no incluye nombres ni firmas individuales de los legisladores que respaldaron el posicionamiento.

En otra respuesta a un usuario, el sebsecretario Landau pidió que se “tenga el valor de autoidentificarse y enfrentar las consecuencias”.

¿Por qué EU acusa a Raúl Castro?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó en días pasados cargos contra el expresdiente de Cuba, Raúl Castro, y otros exfuncionarios cubanos por el derribo de dos avionetas de la organización “Hermanos al Rescate” ocurrido el 24 de febrero de 1996.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, en ese ataque murieron cuatro personas y los hechos constituyen delitos relacionados con asesinato y destrucción de aeronaves.

De ser hallado culpable, el exmandatario podría afrontar cadena perpetua o pena de muerte.

La acusación elevó nuevamente la tensión diplomática entre Washington y La Habana, en medio de una estrategia más agresiva de la administración de Donald Trump hacia el gobierno cubano.

Con información de EFE