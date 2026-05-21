Rusia ‘brinca’ por Cuba: Aseguran que inculpación de EU contra Raúl Castro ‘roza en la violencia’

La imputación a Castro, de 94 años y que dejó de presidir la isla en 2018, es un nuevo paso en la campaña de presión sobre la isla. (Bloomberg / Shutterstock).

Rusia rechazó este jueves las nuevas presiones de Estados Unidos contra Cuba con la “fabricación de acusaciones” contra el expresidente cubano Raúl Castro, imputado por Washington por el derribo de dos avionetas en 1996.

Según un comunicado de Exteriores ruso, los intentos de Washington de “fabricar acusaciones” contra una figura política que “goza de tanta autoridad en Cuba” están condenados al fracaso.

“Confiamos en que los cubanos se mantendrán firmes en su lucha abnegada y valiente contra estos desafíos, que carecen de justificación moral y legal, y que el país se unirá aún más firmemente en torno a su líder histórico, Raúl Castro”, señala la nota.

También el Kremlin condenó este jueves los nuevos intentos de Estados Unidos de presionar a Cuba con la imputación de Raúl Castro.

“Consideramos que bajo ninguna circunstancia deben emplearse tales métodos, que rozan la violencia, contra los altos funcionarios. De hecho, no es la primera vez que vemos algo así y no lo aprobamos”, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, citado por la agencia TASS.

En cuanto al despliegue en el Caribe del portaaviones estadounidense de propulsión nuclear USS Nimitz, Peskov aseguró que esa demostración de poderío militar solo puede “agravar la situación”.

El fiscal general interino estadounidense, Todd Blanche, afirmó el miércoles que esperaba que Castro compareciera ante la justicia estadounidense “por su propia voluntad o de otra forma”, tras la imputación presentada contra el exmandatario cubano por el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate.

¿Qué dijo Cuba sobre las acusaciones de EU a Raúl Castro?

La Habana rechazó las acusaciones y calificó el proceso como una nueva muestra de hostilidad por parte de Washington.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que la acusación contra su predecesor es “una acción política, sin ningún basamento jurídico, que sólo busca engrosar” el argumentario “para justificar el desatino de una agresión militar”.

La imputación a Castro, de 94 años y que dejó de presidir la isla en 2018, es un nuevo paso en la campaña de presión sobre la isla, que se ha intensificado desde la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro con nuevas amenazas y con el bloqueo a la llegada del crudo al país, lo que ha agravado la crisis energética y humanitaria.

Desde la captura de Maduro, Washington presiona a La Habana para que emprenda reformas económicas en la isla, al tiempo que ha impuesto un bloqueo que impide la llegada de crudo al país y ha amenazado en varias ocasiones con tomar el control de la isla.