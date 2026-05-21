¿Fumas? Cofepris emite alerta por marcas de cigarros vendidos ilegalmente en México

La Cofepris explicó que los cigarros comercializados ilegalmente, representan un riesgo a la saludde la población. (Foto: Cuartoscuro)

¿Fumas? La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sobre la comercialización de algunas marcas de cigarros que son importados de manera ilegal al país.

A través de un aviso de riesgo, el organismo de salud señaló que las marcas que enlistó contienen cigarros que son importados ilegalmente a México y no cumplen con la legislación sanitaria vigente aplicable en materia de tabaco.

“El presente aviso de riesgo se emite como medida precautoria con la finalidad de advertir a la población el daño que genera el uso de estos productos”, indicó en su comunicado.

¿Qué marcas de cigarros son importados ilegalmente a México?

En la lista de más de 100 marcas de cigarros que son importados de manera ilegal al país figuran nombres como Ace Club, El Rey, Elegance, Farma, Flash, Fox, GD, Gem Dorado, Lexmont, LG Premium, MAC, Magnate, Malverde, Marley, Red Somoke, Reno, River, Safari, entre otros.

La Lista completa la puedes ver a continuación:

¿Por qué son peligrosos los cigarros importados de manera ilegal?

La Cofepris explicó que los cigarros comercializados ilegalmente, representan un riesgo a la salud de la población, toda vez que no cuentan con permiso sanitario de importación de productos de tabaco que otorga el mismo organismo.

Agregó que este tipo de productos pueden ser falsificados, alterados o adulterados, fabricados con ingredientes desconocidos y los químicos generados por la combustión pueder ser potencialmente tóxicos.

Ante esto, la Cofepris exhortó a la población en general no adquirir ni usar los productos señalados en la lista, así como denunciar ante las autoridades el producto en caso de identificarlo a la venta.

“Cofepris mantendrá las acciones de control sanitario e informará oportunamente a la población en caso de identificar nuevas evidencias, con el fin de prevenir riesgos a la salud de la población, derivado de productos, servicios o establecimientos incumplan la legislación sanitaria vigente”, indicó en su comunicado.

El año pasado, el organismo habría alertado que la venta y comercialización de cigarros sueltos, a granel o por unidad se encuentra prohibida por la Legislación Nacional.