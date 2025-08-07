¿Qué sigue después de la pasta de dientes? Cofepris va a prohibir más productos, advierte Sheinbaum

La Cofepris tiene como misión proteger a la población contra riesgos a la salud provocados por el uso y consumo de bienes y servicios.

Vienen más prohibiciones de la Cofepris tras ‘funar’ a una marca de pasta de dientes: Claudia Sheinbaum adelantó que se presentará una lista de productos que ya no se podrán usar en nuestro país.

La declaración de la presidenta de México vino después de que en la ‘mañanera’ de este 7 de agosto, el reportero Carlos Guzmán cuestionara a Bayer, que anunció inversiones farmacéuticas, sobre el desarrollo de productos que no dañen al medio ambiente.

Bayer respondió que su planta en Tlaxcala produce un insecticida biológico de “una cepa benéfica. Se reproduce esa cepa y se le pone a los cultivos y lo que hace es un efecto fungicida. Todas las enfermedades que pueda tener, los agricultores lo ponen y lo resuelve”.

Cofepris presentará ‘lista negra’ de productos en la ‘mañanera’

Al respecto, la presidenta Sheinbaum remarcó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios es quien determina qué plaguicidas o fertilizantes sí pueden usarse en nuestro país.

“Ya está por publicarse una lista y la vamos a traer a la ‘mañanera’, una serie de productos que se ha demostrado que son dañinos para la salud” explicó la mandataria.

Claudia Sheinbaum añadió que algunos productos incluidos en esa ‘lista negra’ ya están prohibidos en otros países como en Estados Unidos.

“Aquí no se había hecho. En otros casos, lo que hay es investigación para no prohibirlo de inmediato, sino ir sustituyéndolo”, apuntó.

¿Qué hace la Cofepris contra productos dañinos para la salud?

Es una dependencia del Gobierno que se encarga de la protección a las y los mexicanos “contra riesgos a la salud” derivados de la venta o comercialización de productos.

Como parte de este ‘servicio’ a la sociedad, la Cofepris tiene una sección en su página llamada alertas sanitarias que previene a la población del consumo de ciertos productos. Por ejemplo, en julio pasado reportó la falsificación de un lote de Agrifen, un medicamente antigripal.

La Cofepris también se encarga de dar otros avisos, como el estado de las playas previo al inicio de la temporada vacacional para advertir a los turistas sobre en qué lugares no se recomienda nadar debido a la presencia de bacterias.