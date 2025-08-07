Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 7 de agosto: Síguela aquí EN VIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la conferencia de prensa desde Palacio Nacional este jueves 7 de agosto de 2025.

En esta rueda de prensa, la mandataria podría referirse a la polémica que rodea a Andrés Manuel López Beltrán luego que justificara su viaje a Japón y acusara de persecución.

¿Qué sucedió en la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum el 6 de agosto?

En la conferencia del miércoles 6, la mandataria federal se refirió a varios temas de interés popular. Comentó que el gobierno federal no tiene conocimiento sobre las negociaciones entre los capos mexicanos y el gobierno de Estados Unidos, luego que se dio a conocer que la Fiscalía de aquel país no solicitará la pena de muerte contra Ismael ‘El Mayo’ Zambada, Rafael Caro Quintero, ‘El Narco de narcos’ y Vicente Carrillo Fuentes, ‘El Viceroy’.

Recalcó que el gobierno de México está en contra de la pena de muerte sin importar el delito.

Además, durante la conferencia, se informó que en el mes de junio se registraron un millón 291 mil 365 puestos de trabajo, luego que se pusiera en marcha la reforma para que los socios de las aplicaciones de viajes y repartidores estuvieron inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).