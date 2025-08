Sheinbaum da ‘jalón de orejas a Monreal’ por decir que hay división en Morena: ‘No hay riesgo de ruptura’

¿Hay una división interna en Morena? La presidenta Claudia Sheinbaum desmintió las afirmaciones hechas por Ricardo Monreal, coordinador del partido en la Cámara de Diputados.

“Hay lecturas, como lo planteó Ricardo Monreal, es más bien que no vaya a ocurrir, cuidarnos que no haya una disputa interna. No es que por estas reformas vaya a ocurrir, sino procurar todos que no ocurra”, respondió la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 6 de agosto.

La presidenta Sheinbaum aseguró que es responsabilidad de todos los militantes cuidar la unidad del movimiento y generar que ningún tema genere una disputa interna.

“No hay posibilidad de riesgo de ruptura y no creo que nadie esté apostando a eso. Va pa’ largo el proyecto de transformación”, agregó Sheinbaum al ser cuestionada sobre el tema.

¿Qué dijo Ricardo Monreal sobre la presunta división en Morena?

Hace unos días, Ricardo Monreal expresó su preocupación y alertó sobre una ‘inminente’ división interna en el partido guinda rumbo a las elecciones de 2027, cuando se renovarán 17 gubernaturas.

Monreal hizo un llamado a mantener la unidad en el partido debido a las iniciativas aprobadas durante este año, una de ellas la reforma contra el nepotismo.

“Será una etapa muy importante de disputa interna insalvable en la que, por la fuerza de Morena, por la representatividad mayoritaria, será el partido que sufra más dificultades para mantener la unidad”, dijo.

El diputado morenista resaltó que dicha división ya se nota entre los aspirantes a cargos municipales, legislativos y gubernaturas.

“Morena no puede caer en esa lucha y en esa narrativa interna de descalificación y de diatriba; sería suicida que a eso acudiera. Ahora se requiere mucha madurez política, mucha disciplina y organización para respaldar el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum”, agregó Monreal a través de un video que publicó en sus redes sociales.

Así han sido los ‘desencuentros’ entre Sheinbaum y Monreal

Esta no es la única ocasión en la que ocurre un ‘desencuentro’ entre Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal por las afirmaciones hechas por el legislador.

Una de las más recientes ocurrió la semana pasada cuando Sheinbaum fue cuestionada por las vacaciones de Monreal en España.

La mandataria dijo que no haría mayores declaraciones, pero puntualizó que “quien evalúa es el pueblo”.

“El poder se ejerce con humildad, siempre, para todos los que son parte de la cuarta transformación. Claro que cada quien tiene derecho a vacacionar, y más como explicó él, con sus propios recursos. Pero para todas y para todos: nosotros representamos un movimiento, y yo respeto mucho a Ricardo, pero para todas y para todos, quien nos evalúa siempre es el pueblo”, agregó Sheinbaum.