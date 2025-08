‘El acuerdo de seguridad con EU no está en riesgo’, sostiene la presidenta Sheinbaum

El acuerdo en materia de seguridad entre México y Estados Unidos no está en riesgo, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La víspera, el diario The Wall Street Journal advirtió, en un artículo, que las acciones de los cárteles del narcotráfico en México arriesgan el acuerdo entre Sheinbaum y su homólogo estadounidense, Donald Trump, y como ejemplo menciona el caso de la fuga de Zhi Dong Zhang, un operador de origen chino que es investigado en Estados Unidos por contrabandear fentanilo.

Al respecto, la mandataria, en su conferencia matutina, rechazó que el acuerdo con Trump esté en riesgo y desestimó el artículo del diario estadounidense. “No sé de dónde saca el The Wall Street Journal sus fuentes, pero no están bien sus fuentes, porque no”.

Precisó que ya está lista la redacción del acuerdo; sin embargo, la fecha de la firma del documento entre ambos gobiernos aún no se define.

-¿Para cuándo se tiene contemplado firmar el acuerdo? –se le preguntó.

-Hay acuerdo y hay colaboración y hay cooperación permanente. Y ya el texto está listo. ¿Cuándo se va a firmar? Pues eso ya lo tenemos que definir, pero el acuerdo está listo –respondió.

La titular del Ejecutivo federal reiteró que el acuerdo parte de cuatro principios y el principal es el respeto a la soberanía. Precisó que establece además el respeto a la territorialidad, la confianza mutua y la colaboración y cooperación.

La semana pasada, tras la novena llamada telefónica con el presidente Trump, la presidenta Sheinbaum aseguró que el acuerdo de seguridad, que contempla trabajar conjuntamente para reducir el ingreso de precursores de fentanilo a México y colaborar en el área de inteligencia para el intercambio de información, sería firmado esta semana.

“La siguiente semana, yo creo que se va a firmar ya el acuerdo, entonces, digamos, eso resolvió cualquier tema que hubiera con relación a la seguridad”, dijo el jueves pasado.

No obstante, Sheinbaum Pardo ayer negó que haya fijado una fecha para la firma de este acuerdo:

“No, no. Tal vez se entendió mal. No había puesto fecha de que esta semana; esta semana, digamos, está listo; pero no firmar, porque va y viene allá, acá. Y entonces, ya prácticamente está la redacción; el tema de la firma todavía no se define”, aclaró.

The Wall Street Journal señaló que la fuga de Zhi Dong Zhang es uno de los hechos que ha contribuido a complicar la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

El pasado 11 de julio, Zhi Dong Zhang escapó por medio de un agujero en la pared de una residencia en la colonia Lomas de Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa, donde cumplía arresto domiciliario bajo vigilancia de la Guardia Nacional.