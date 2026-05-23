Justicia iraní sentencia a mujeres acusadas de enviar información ‘al enemigo’ durante guerra con EU

La Justicia iraní condenó a dos mujeres a 26 y 27 años de prisión, acusadas de colaborar con “redes opositoras” y de enviar información e imágenes “al enemigo”, en medio de una intensificación de detenciones y condenas contra supuestos espías de Israel y Estados Unidos, así como contra opositores de la República Islámica.

El jefe del Poder Judicial de la provincia norteña de Semnán, Mohamad Sadeq Akbari, anunció este sábado las sentencias contra Leila Ramazani y Fatemeh Malek Ahmadi, condenadas a 26 y 27 años de cárcel, respectivamente, según informó la agencia Mehr.

El responsable judicial afirmó que el tribunal dictó las sentencias con base en “pruebas suficientes” y en las “confesiones explícitas” de las acusadas sobre su “cooperación con grupos opositores y actividades contra la seguridad nacional”.

Akbari indicó que ambas mujeres fueron detenidas después de la guerra lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán el 28 de febrero, acusadas de mantener contacto con “redes contrarias al sistema” y de enviar material audiovisual e información “requerida por el enemigo para dirigir acciones hostiles” contra el país.

Además de las penas de prisión, las dos mujeres recibieron inhabilitación para ocupar cargos públicos, prohibición para abandonar el país y privación del derecho de pertenecer a partidos y organizaciones políticas y sociales.

Las autoridades iraníes intensificaron desde el inicio de la guerra los arrestos, procesos judiciales y condenas contra presuntos infiltrados, espías o colaboradores vinculados con Israel, Estados Unidos o medios opositores iraníes en el extranjero.

Guerra EU e Irán desató ola de detenciones de ‘informantes’

El comandante de la Policía Nacional de Irán, el general Ahmad Reza Radan, anunció el domingo pasado el arresto de 6 mil 500 supuestos “espías” y “traidores a la patria” desde el inicio de la guerra.

Además, según el Poder Judicial iraní, al menos 30 personas —consideradas presos políticos por organizaciones defensoras de derechos humanos— fueron ejecutadas, entre ellas manifestantes detenidos durante las protestas antigubernamentales de enero.

Según el mando policial, 567 de los detenidos están vinculados a “casos especiales” relacionados con grupos opositores armados y organizaciones que operan contra la República Islámica.

Radan añadió que las operaciones continúan para identificar y detener a presuntos “soldados del enemigo” en relación con las protestas antigubernamentales de enero, que pedían el fin de la República Islámica y fueron sofocadas con una brutal represión que causó más de 7 mil muertos, según la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos.