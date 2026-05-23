¿Qué papel tuvo Enrique Inzunza en las reuniones con Los Chapitos, según la acusación de EU?

Enrique Inzunza y presunto vínculo con Los Chapitos: esto revela la acusación de EU. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro/DEA)

Un grupo de sicarios de Los Chapitos protegía a sus jefes mientras sostenían una reunión. Uno de los participantes en ese encuentro habría sido Enrique Inzunza, quien asumiría el cargo de secretario de Gobierno de Sinaloa y luego se convertiría en senador de Morena.

El tema de aquella reunión entre Los Chapitos y políticos de Sinaloa era hacer efectivo el acuerdo por presuntamente haberlo apoyado en las elecciones 2021 en Sinaloa, según lo establece la acusación que presentó la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos.

El documento judicial, de 34 páginas, menciona en varias ocasiones a Enrique Inzunza, actual senador de Morena por Sinaloa, y a otros nueve funcionarios o exfuncionarios del gobierno de Sinaloa, incluido Rubén Rocha Moya, el gobernador con licencia.

Los delitos que EU le imputa a funcionarios mexicanos van desde asociación delictuosa para tráfico de narcóticos hasta asociación delictuosa para cometer secuestro con resultado de muerte.

Enrique Inzunza fue ‘mensajero’ de Los Chapitos, acusa EU

De acuerdo con la acusación, Enrique Inzunza sostuvo reuniones con Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Ovidio Guzmán, hijos de ‘El Chapo’. El objetivo de los encuentros era “acordar planes específicos” para que se apoyara y protegiera a la facción de Los Chapitos.

La acusación sugiere que Enrique Inzunza, junto con Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas de Sinaloa, “ayudaron a Los Chapitos a colocar a funcionarios corruptos para proteger las operaciones de tráfico de drogas”.

A cambio, los políticos de Sinaloa recibían “ayuda” para conservar el poder. Según el documento, los vínculos entre Los Chapitos y el gobierno estatal provocaron que Enrique Inzunza y Enrique Díaz se convirtieran en enlaces con el crimen organizado.

“Actuaron como enlaces entre los líderes de Los Chapitos y Rocha Moya, incluyendo la transmisión de comunicaciones de los líderes de Los Chapitos a Rocha Moya sobre el apoyo de Los Chapitos a Rocha Moya a cambio de la protección de su administración a Los Chapitos”, se lee en el documento judicial.

¿Cómo habría sido el encuentro entre Los Chapitos y Enrique Inzunza, según EU?

Una de las reuniones Enrique Inzunza y Los Chapitos ocurrió tras la elección en la que resultó ganador Rubén Rocha Moya; sin embargo, el documento no precisa la fecha ni el lugar de la reunión.

Supuestamente, el lugar permaneció bajo resguardo de sicarios de Los Chapitos armados con cuernos de chivo y rifles de asalto. Ahí hablaron sobre el apoyo que brindaron para que ganaran la elección y pidieron a cambio el control de la Policía Estatal de Sinaloa para asegurar el tráfico de drogas.

Para lograrlo, Los Chapitos presuntamente se coordinaron con agentes de las dependencias de seguridad y alcanzaron a altos mandos: José Antonio Dionisio Hipólito, conocido como Tornado, exsubdirector de la Policía Estatal; y Juan Valenzuela Millán, alias ‘Juanito’, comandante de la Policía Municipal de Culiacán.

Además, Los Chapitos brindaron información para “identificar y realizar detenciones de enemigos” con el fin de ayudar a mejorar la percepción pública sobre los resultados de seguridad y el orden en Sinaloa.

En la acusación no se menciona que Inzunza recibiera algún soborno; únicamente se describe cómo se construyó el vínculo y la comunicación entre el gobierno estatal y Los Chapitos.

Enrique Inzunza rechaza acusaciones y niega contacto con EU para lograr acuerdo

Desde el 29 de abril pasado, cuando se dio a conocer la acusación de EU contra Rubén Rocha Moya y otros 9 funcionarios de Sinaloa, el senador morenista Enrique Inzunza negó los señalamientos antes de reducir su presencia pública. En semanas recientes, el legislador no ha participado en las sesiones de la Comisión Permanente del Congreso.

Las interacciones de Inzunza se han limitado a mensajes publicados en sus redes sociales. Después de la entrega de Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, a las autoridades estadounidenses, el legislador volvió a emitir un posicionamiento.

En ese mensaje, Inzunza negó contacto con las autoridades de Estados Unidos para lograr algún acuerdo y aseguró que probará que las imputaciones son infundadas.

“Es falso lo que se publica por medios de la derecha sobre contacto alguno con autoridades extranjeras. Tampoco tengo ni contrataré abogados. No hay razón para ello. Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad”, escribió en su cuenta de X.

Anteriormente, el senador de Morena afirmó que se encuentra en Sinaloa, estado del que es originario, y dijo estar dispuesto a asistir de manera personal a cualquier cita que realicen las autoridades mexicanas.