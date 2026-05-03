Senador Enrique Inzunza niega buscar cooperación con EU; se ‘refugia’ en Badiraguato

Enrique Inzunza se quedará como senador mientras continúan las investigaciones en su contra.

Enrique Inzunza Cázarez, senador de Morena, negó tener acercamientos con las autoridades de Estados Unidos, luego de que el Departamento de Justicia de ese país lo acusara formalmente de nexos con el Cártel de Sinaloa.

“Falso de toda falsedad”, fue su respuesta ante los rumores que apuntan a que Inzunza buscó a las autoridades de Estados Unidos para ser testigo cooperante en las acusaciones que lo vinculan a él y a otros nueve funcionarios de Sinaloa con el crimen organizado, incluido el gobernador, Rubén Rocha Moya, que pidió licencia para separarse de su cargo.

En otra publicación, el senador rechazó las supuestas “calumnias” en su contra, y “el oprobio del que se pretende hacerme objeto, a través de imputaciones falsas y dolosas”.

Sugirió que las acusaciones de Estados Unidos llegaron “casualmente” después de que defendiera el principio de la innegociable soberanía de México, frente al caso de los agentes estadounidenses, supuestamente de la CIA, que murieron en Chihuahua, mientras colaboraban con las autoridades locales.

Enrique Inzunza se comprometió a refutar “las falsedades” en las acusaciones desde su cargo como senador de la República, además de que, en caso de ser citado, acudirá personalmente a cualquier citación o llamamiento que le formulen las autoridades mexicanas competentes.

“Coincido y apoyo sin reservas lo dicho por nuestra Jefa del Estado Mexicano, líder de nuestro gran movimiento de transformación: verdad, justicia y defensa de la soberanía nacional”, escribió Inzunza.

Los comentarios del senador de Morena ocurren luego de que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, pidiera licencia para separarse de su cargo mientras continúan las acusaciones en su contra, así como Juan de Dios Gámez Mendivil, alcalde de Culiacán que también dejó su cargo provisionalmente.

Enrique Inzunza no pidió licencia para separarse del cargo, y por el contrario, anunció que ya se prepara para comenzar los trabajos de la Comisión Permanente en el Congreso de la Unión a partir del miércoles 6 de mayo.