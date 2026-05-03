Liga MX Toluca vs. Pachuca EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver la ida de cuartos de final?

Toluca enfrenta a Pachuca en cuartos de final del Clausura 2026. (Fotos: IA Gemini / Liga MX).

La Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX vive su fase decisiva: ocho equipos buscan dar el primer paso hacia el título. Este domingo 3 de mayo, el campeón vigente Toluca recibe a Pachuca en uno de los enfrentamientos más equilibrados de la ronda; mientras tanto, América enfrenta a Pumas en el Clásico Capitalino.

El Estadio Nemesio Diez es la sede de un duelo de dos equipos que cerraron la jornada 17 de la Liga MX dentro del top cinco. Toluca busca avanzar hacia un histórico tricampeonato, Pachuca tiene el reto de tomar ventaja en condición de visitante.

Toluca vs. Pachuca en la Liguilla: Fecha, horario, sede y transmisión del partido de ida

El balón rueda a las 19:15 horas en el Estadio Nemesio Diez:

Fecha: Domingo 3 de mayo de 2026

Domingo 3 de mayo de 2026 Horario: 19:15 horas (tiempo del centro de México)

19:15 horas (tiempo del centro de México) Sede: Estadio Nemesio Diez, Toluca

Estadio Nemesio Diez, Toluca Transmisión: Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX

La vuelta se jugará el domingo 10 de mayo a las 17:00 horas en el Estadio Hidalgo, donde Pachuca cerrará la serie.

El reglamento establece que los equipos mejor posicionados en la tabla general avanzan en caso de empate global, lo que otorga una ligera ventaja estratégica a los Tuzos, que terminaron en cuarto lugar.

¿Cómo llegan Pachuca y Toluca a cuartos de final?

El cruce entre Pachuca y Toluca enfrenta a dos equipos con rendimiento sólido en la fase regular. Pachuca finalizó en el cuarto puesto con 31 puntos, mientras que Toluca fue quinto con 30 unidades.

Toluca llega como el campeón de los últimos dos torneos y bajo la dirección técnica del argentino Antonio Mohamed se perfila como uno de los candidatos al título. El equipo cerró la fase regular con una victoria de 4-1 sobre León, resultado que consolidó su posición en la tabla.

En tanto, Pachuca logró mantenerse en zona de clasificación directa pese a caer en la última jornada ante Pumas. El equipo hidalguense enfrenta el partido de ida con una baja sensible: el delantero venezolano Salomón Rondón no está disponible tras ser expulsado en el cierre del torneo regular.

Todos los partidos de cuartos de final de la Liga MX

A continuación, el calendario completo de los cuartos de final del Clausura 2026:

En los partidos ya disputados, Tigres tomó ventaja con un triunfo de 3-1 sobre Guadalajara, mientras que Cruz Azul se impuso 3-2 a Atlas como visitante.

En ese encuentro, el nigeriano Osinachi Ebere anotó dos goles para Cruz Azul, mientras que Carlos Rotondi también contribuyó al marcador. Atlas descontó con anotaciones de Alfonso González y Aldo Rocha, pero quedó obligado a ganar por dos goles en la vuelta para avanzar.

La Liguilla del Clausura 2026 se desarrolla en un calendario ajustado, ya que varios futbolistas deberán integrarse a la concentración de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 a partir del 6 de mayo. Esto condiciona la disponibilidad de algunos jugadores en las fases posteriores.

Con información de EFE