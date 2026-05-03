F1 EN VIVO HOY Gran Premio de Miami 2026: Minuto a minuto de la carrera de ‘Checo’ Pérez

¡Rugen los motores en Florida! La Fórmula 1 disputa este domingo el Gran Premio de Miami 2026, cuarta fecha del campeonato, el cual llega con un ajuste de último momento: la amenaza de tormentas eléctricas obligó a adelantar la largada.

Sergio ‘Checo’ Pérez, quien regresó con Cadillac esta temporada, arranca desde la parte final de la parrilla, mientras en el paddock se ha vuelto viral por la compañía de sus hijos. Andrea Kimi Antonelli es el poleman en el trazado que rodea el Hard Rock Stadium.

Es un terreno donde convergen velocidad, estrategia y tensión pura: 57 vueltas en las que no solo se disputa la punta, sino también la capacidad de adaptación en un reglamento de F1 que nadie entiende —según ‘Checo’— y es como jugar Mario Kart —afirma Max Verstappen. Durante el parón la FIA introdujo algunos cambios a la normativa, ¿será suficiente?

F1 EN DIRECTO: Gran Premio de Miami 2026, vuelta a vuelta

Así va el top 10 en la vuelta 2 de 57:

Vuelta 2: Mientras tanto, ‘Checo’ ya ganó tres posiciones.

Vuelta 1: ¡Tremenda largada! Max Verstappen hace un trompo, Leclerc es el nuevo líder.

11:00 Ya estamos en la vuelta de formación .

. La carrera comienza a las 11:00 (tiempo central de México), con Antonelli en la pole, amenaza de lluvia permanente y leyendas como Messi en el público.

Parrilla de salida del GP de Miami 2026: ¿En qué lugar larga ‘Checo’ Pérez?

El italiano Andrea Kimi Antonelli, líder del mundial de pilotos, consiguió la pole position tras marcar el mejor tiempo en la clasificación. El piloto de Mercedes reconoció tras su vuelta: “Obviamente fue un comienzo de día difícil con el sprint… pero estoy súper feliz con la recuperación”.

En tanto, Sergio Pérez arranca en la posición 21, tras quedar eliminado en la primera ronda de clasificación. A continuación, la parrilla de salida completa del GP de Miami 2026:

Horario de Gran Premio de Miami F1: ¿Dónde ver el GP de Miami en México?

El GP de Miami 2026 arranca a las 11:00 horas (Tiempo del Centro de México) tras el ajuste oficial.

La Federación Internacional del Automovilismo (FIA) confirmó que la carrera se adelanta tres horas respecto a lo previsto inicialmente, debido a las condiciones meteorológicas adversas que se esperan en Florida: “Se ha decidido adelantar el inicio del Gran Premio de Miami del domingo a las 13:00, hora local, debido a las previsiones meteorológicas, que anuncian fuertes lluvias para la tarde”.

Además, la FIA agregó que la medida busca “minimizar las interrupciones en la carrera, garantizar el mayor tiempo posible para completar el Gran Premio en las mejores condiciones y priorizar la seguridad de pilotos, aficionados, equipos y personal”.

La F1 llega a Miami en una carrera con amenaza de lluvia. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

La transmisión está disponible en:

Sky Sports F1 (televisión de paga)

(televisión de paga) F1 TV (streaming oficial con suscripción)

(streaming oficial con suscripción) También puedes seguir la carrera minuto a minuto en El Financiero Deportes.

La carrera se disputa en el circuito urbano construido alrededor del Hard Rock Stadium, en Miami Gardens. Se trata de un trazado de 5,412 metros de longitud y 19 curvas, doce de ellas hacia la izquierda, diseñado para combinar rectas largas con zonas técnicas que exigen precisión en frenado y tracción.

El asfalto es poco abrasivo, lo que permite el uso de compuestos más blandos sin un desgaste excesivo. Para este fin de semana, se utilizan los neumáticos C3 (duros), C4 (medios) y C5 (blandos). La prueba está programada a 57 vueltas, para completar una distancia total de 308.3 kilómetros.

Resultados de la Sprint del GP de Miami 2026

La carrera sprint del GP de Miami 2026 del sábado fue ganada por Lando Norris (McLaren), quien partió desde la pole position. El piloto británico se impuso por delante de su compañero Oscar Piastri, confirmando el avance de la escudería ‘Papaya’ tras las modificaciones técnicas recientes.

En esa prueba corta, de 19 vueltas, Norris mantuvo el liderato desde la salida. El vigente campeón de F1 logró su segunda victoria consecutiva en sprint en Miami. Charles Leclerc completó el podio.

Kimi Antonelli de Italia llegó como líder al GP de Miami (AP Foto/Rebecca Blackwell) (Rebecca Blackwell/AP)

En cuanto a los pilotos latinoamericanos, Franco Colapinto finalizó décimo, mientras que Sergio Pérez terminó en la posición 16, en una sesión donde Cadillac se mantuvo en la parte baja de la clasificación.

Durante la sprint, Andrea Kimi Antonelli cruzó la meta en cuarta posición, pero recibió una penalización de cinco segundos por exceder los límites de pista, lo que lo relegó al sexto puesto. George Russell aprovechó esta sanción para avanzar posiciones y sumar puntos importantes en el campeonato.

La jornada sprint dejó también movimientos en la tabla general: Antonelli se mantuvo como líder con 75 puntos, seguido por Russell con 68 y Leclerc con 55. En contraste, Checo Pérez aún no suma unidades en la temporada, en un año que su escudería ha definido como de adaptación.

Con información de EFE y AP