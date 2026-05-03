Interceptan más de dos toneladas de cocaína en aguas de Oaxaca; afectación al crimen es de 4.3 millones

La cocaína fue puesta a disposición de la autoridad competente. (Foto: Gabinete de Seguridad).

Más de dos toneladas de cocaína fueron interceptadas en un operativo marítimo, llevado a cabo a 190 kilómetros de la Décima Región Naval con sede en Salina Cruz, Oaxaca, dentro del Golfo de Tehuantepec, en el Pacífico sur.

El Gabinete de Seguridad del gobierno federal informó en un comunicado que durante esta operación, encabezada por efectivos de la Marina, detectaron 68 bultos embalados en bolsas de color negro, que contenían 2,155 paquetes de polvo blanco con características similares a la cocaína “con un peso ministerial de 2.145 toneladas”.

La droga estaba flotando sobre agua del Pacífico sur. (Foto: Gabinete de Seguridad)

Lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad competente, que integró la carpeta de investigación correspondiente y determinará su situación legal.

Sin embargo, no hubo detenidos por estos hechos.

“Esta acción representa una afectación económica estimada en alrededor de 4.3 millones de pesos (246,305 dólares) y evita que millones de dosis de esta droga lleguen a las calles”, añadió la institución federal.

En este operativo, de acuerdo a las autoridades, colaboraron agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Armada de México.

¿Cuántas toneladas de cocaína han sido incautadas durante el sexenio?

Según cifras del Gabinete de Seguridad, desde la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum al poder en octubre de 2024, la Marina ha incautado 65 toneladas de cocaína en alta mar como “parte de las acciones para debilitar las operaciones del crimen organizado”, en medio de la presión de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.

Los narcotraficantes utilizan distintas vías, entre ellas el mar, para el tráfico de drogas en México y su potencial traslado hacia Estados Unidos.

Apenas el pasado lunes 27 de abril, las autoridades interceptaron una pequeña embarcación con cerca de una tonelada de cocaína y detuvieron a seis extranjeros en un operativo marítimo realizado a 120 kilómetros al noroeste del Puerto de Chiapas.

A los seis tripulantes detenidos, que las autoridades mencionaron con nacionalidad extranjera, sin especificar sus orígenes, fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.