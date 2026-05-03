¿Por qué los restos de Porfirio Díaz no regresan a México? Familia revela la razón

¿Qué falta para que Porfirio Díaz regrese a Oaxaca? Esto reveló su tataranieta. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Wikicommons, Shutterstock)

Desde su muerte el 2 de julio de 1915, los restos del expresidente José de la Cruz Porfirio Díaz Mori reposan en el cementerio de Montparnasse, ubicado en la ciudad de París, Francia. A más de un siglo de su muerte, aún existe la pregunta de por qué no es repatriado a México, duda que podría provocar debates familiares y políticos.

Gabriela Bernal Pfennich, tataranieta de Porfirio Díaz, explicó cuál es la visión de los familiares sobre traer al país los restos de una de las figuras más relevantes de la historia de México. Además de explicar la razón detrás de la manutención de la tumba en el país europeo.

Supuestamente, el último deseo de Porfirio Díaz fue volver a México; sin embargo, los descendientes de Porfirio Díaz consideran que la figura de su familiar es blanco de usos partidistas.

¿Dónde están los restos de Porfirio Díaz y por qué no han sido repatriados?

Bernal Pfennich comentó que las declaraciones de los últimos gobiernos derivaron en actos de vandalismo contra la tumba de Porfirio Díaz en París. Ante este panorama, los familiares, quienes forman parte de la Asociación de Descendientes, consideran que “todavía no estamos preparados”.

“La verdad es que muchas veces esta mala propaganda que han usado los gobiernos actuales en contra de la imagen de Porfirio Díaz nos ha hecho sentir que la tumba no está del todo segura ni siquiera en París”, comentó en un video que difundió en sus redes sociales para responder a preguntas sobre el legado de su tatarabuelo luego de popularizarse por explicar su vínculo con el expresidente.

Confirmó que, mientras los restos de Porfirio Díaz están en el cementerio de Montparnasse, son los familiares que forman parte de la asociación los responsables de pagar la cuota tanto para su permanencia como para el mantenimiento de la tumba, incluso luego de los actos de vandalismo que, según aseguró, ocurren en el lugar.

Aunque no todo parece perdido, Gabriela Bernal considera que la imagen de Díaz “está cambiando”, pues, sostiene, las otras perspectivas que surgieron sobre sus periodos de gobierno generan una óptica diferente desde donde juzgar su papel en la historia del país.

“Sí creo que la imagen de Porfirio Díaz está cambiando, creo que se está siendo más justo y creo que vamos a llegar a este punto en algún momento. Espero que dejen de asociarlo con partidos políticos, con política”, dijo.

La perspectiva de Bernal coincide con declaraciones de otros descendientes de Porfirio Díaz. En un artículo del portal Vértigo Político, Ignacio Díaz Bossero, bisnieto del expresidente, aborda el mismo tema.

Afirmó que la familia decidió no involucrarse en solicitudes oficiales para repatriar los restos de Díaz; optan por una postura neutral, donde sea el gobierno y pueblo mexicano quienes tomen la determinación.

Señaló que ante un posible regreso de los restos “a lo mejor hay gente que grite que no está de acuerdo, pero yo creo que la mayoría sí”.

¿AMLO estuvo a favor de la repatriación de los restos de Porfirio Díaz?

Mientras los herederos mantienen distancia de las peticiones oficiales, en el campo político se promovió el retorno del militar a México. En 2015, el diputado priista Samuel Gurrión Matías propuso una iniciativa para solicitar al gobierno federal acciones concretas sobre este asunto.

Samuel Gurrión promovió en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que el Estado “realice los trámites necesarios para repatriar a Oaxaca los restos de Porfirio Díaz, personaje incomprendido o difamado, quien ha sido despojado de su calidad histórica”.

El diputado argumentó que, tras un siglo de su muerte, resultaba oportuno abrir el análisis sobre el impacto de Díaz en la vida del país y “desmitificar las distorsiones alrededor de su figura”.

Aunque, años más tarde, durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se posicionó a favor de la repatriación de los restos de Porfirio Díaz: “Que regresen todos los que murieron en el extranjero”, sentenció el 17 de enero de 2024.

A pesar de las intenciones y los exhortos legislativos, el cuerpo de Porfirio Díaz permanece en suelo francés. El regreso a Oaxaca depende, como sugieren sus descendientes, de la intervención gubernamental y de la voluntad popular.