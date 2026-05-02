Liga MX Tigres vs. Chivas EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver la ida de cuartos de final?

Tigres enfrenta a Chivas en cuartos de final de la Liga MX. (Fotos: IA Gemini / Liga MX).

La Liga MX entra en su fase decisiva con el inicio de la Liguilla del Clausura 2026, donde los ocho mejores equipos del torneo buscan el título. Uno de los cruces más relevantes enfrenta a Tigres UANL y Chivas de Guadalajara, serie que abre con el partido de ida en territorio regiomontano.

El encuentro llega tras una jornada 17 del Clausura 2026 que cerró con movimientos clave en la tabla. Guadalajara terminó como segundo lugar con 36 puntos, mientras que Tigres aseguró su boleto en la séptima posición con 25 unidades. La eliminatoria se disputa a dos partidos y el criterio de desempate favorece al equipo mejor ubicado en la clasificación.

Tigres vs. Chivas en Liguilla: Fecha, horario, sede y transmisión del partido de ida

El partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX 2026 entre Tigres y Chivas se juega con los siguientes detalles:

Fecha: Sábado 2 de mayo de 2026

Sábado 2 de mayo de 2026 Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

19:00 horas (tiempo del centro de México) Sede: Estadio Universitario

Estadio Universitario Transmisión: Azteca 7 (televisión abierta) y streaming en Azteca Deportes

El partido de vuelta está programado para el sábado 9 de mayo de 2026 a las 19:07 horas en el Estadio Akron, donde se definirá al semifinalista. Guadalajara, por su posición en la tabla, tiene la ventaja de cerrar como local y avanzar en caso de igualdad en el global.

Cinco jugadores de Chivas se perderán la liguilla tras ser convocados por Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026. EFE/ Francisco Guasco

¿Cómo llegan Tigres vs. Chivas a la Liguilla?

Guadalajara llega a esta serie tras empatar sin goles ante Tijuana en la última jornada, resultado con el que perdió el liderato del torneo. El equipo dirigido por el argentino Gabriel Milito finalizó con 36 puntos, los mismos que Pumas, pero con menor diferencia de goles.

Tras ese cierre, el entrenador fue claro sobre el estado anímico del equipo: “Desánimo no existe, al contrario; estamos tranquilos con el campeonato que hicimos, merecimos ser líderes pero el fútbol no se trata de merecimiento sino de lo que sucede”.

Milito también explicó el desempeño ofensivo del equipo en ese partido: “Hemos conseguido generar situaciones claras y no pudimos marcar, ahí radicó el hecho de no haber podido ganar, pero desde el trámite del juego fue muy similar a casi todos los partidos que hemos jugado durante el campeonato”.

Del otro lado, Tigres llega con impulso tras golear 5-1 a Mazatlán en la última jornada, resultado que le permitió asegurar su lugar en la fase final. El equipo regiomontano terminó séptimo, pero mantiene una plantilla considerada entre las más competitivas del torneo.

La serie enfrenta a uno de los equipos más constantes del campeonato, como Guadalajara, contra un conjunto que cerró con contundencia y que históricamente ha sido protagonista en fases finales. Tigres es uno de los clubes con mayor éxito en el futbol mexicano desde 2010.

Además, esta Liguilla se jugará con una particularidad: la ausencia de jugadores convocados a la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026, cuya concentración inicia el 6 de mayo. De Chivas, fueron llamados por Javier Aguirre cinco jugadores, quienes tienen altas posibilidades de estar en la lista definitiva del Mundial 2026.

Raúl Rangel (guardameta)

(guardameta) Luis Romo (centrocampista)

(centrocampista) Brian Gutiérrez (centrocampista)

(centrocampista) Roberto Alvarado (centrocampista)

(centrocampista) Armando González (delantero)

Armando 'Hormiga' González es una de las figuras más importantes de Chivas en el torneo de Clausura 2026. (Cuartoscuro/Fernando Carranza García)

Todos los partidos de cuartos de final de la Liga MX Femenil

Estos cruces se definieron tras una jornada 17 que ajustó posiciones en la tabla general. Pumas terminó como líder, seguido por Guadalajara, mientras que Cruz Azul cerró en tercer lugar tras vencer 4-1 a Necaxa, resultado que cortó una racha de nueve partidos sin triunfo.

Aunque el foco está en el duelo Tigres vs. Chivas, la Liguilla del Clausura 2026 presenta los siguientes enfrentamientos en cuartos de final:

Con información de EFE y AP