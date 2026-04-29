América vs. Pumas: ¿Cuánto cuestan los boletos para el partido de ida de la Liguilla en el Estadio Banorte?

América y Pumas volverán a vivir un enfrentamiento de la fase final de la Liga MX, casi 5 años después del último enfrentamiento. [Fotografía. Cuartoscuro, Shutterstock]

Arranca la fiesta grande del futbol mexicano y uno de los platillos principales de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX es la serie que disputarán América y Pumas, cuyos precios de los boletos para el partido de ida de los cuartos de final en el Estadio Banorte ya se dieron a conocer.

Los Pumas de la UNAM, dirigidos por Efraín Juárez, dieron la campanada al final de la jornada 17 de la Liga MX al colocarse en el liderato de la tabla general, tras vencer al Pachuca 2-0 en el Estadio Hidalgo.

El conjunto azulcrema sufrió hasta el último instante para asegurar su boleto a la Liguilla, luego de caer en casa ante el Atlas. A pesar de la derrota, el empate entre Chivas y Xolos le permitió a las ‘Águilas’ formar parte del grupo de los ocho equipos clasificados a la fase final del torneo.

¿Cuánto cuestan los boletos para América vs. Pumas en el Estadio Banorte?

El primer duelo entre América y Pumas en los cuartos de final se disputará el próximo domingo 3 de mayo en la cancha del Estadio Banorte. En las redes sociales de las ‘Águilas’ se anunció el precio de los boletos y las fechas de la preventa para abonados, la preventa de tarjetas Banorte y la venta general.

A continuación se presentan los precios para el partido de ida entre el cuadro azulcrema y los universitarios.

Alto Norte : 600 pesos

: 600 pesos Alto Sur : 600 pesos

: 600 pesos Alto Lateral : 1,000 pesos

: 1,000 pesos Preferente 300 : 1,400 pesos

: 1,400 pesos Cabecera 300 : 1,600 pesos

: 1,600 pesos Lateral 300 : 2,000 pesos

: 2,000 pesos Norte 100 : 1,800 pesos

: 1,800 pesos Sur 100 : 1,800 pesos

: 1,800 pesos 100 Plus : 2,250 pesos

: 2,250 pesos Platea 200 : 2,300 pesos

: 2,300 pesos Palcos Club: 3,200 pesos

Los costos no incluyen cargos por servicio y dependen de la disponibilidad en cada sección. La venta se realizará a través de la página oficial o la aplicación de Fanki.

¿Cuándo es la preventa y la venta general de los boletos para el América vs. Pumas?

De acuerdo con las cuentas oficiales del Club América, la venta para el arranque de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX se dividirá en tres etapas:

Preventa Azulcrema : 28 de abril

: 28 de abril Preventa Banorte : 29 de abril

: 29 de abril Venta general: a partir del 30 de abril

La nueva edición del Clásico Capitalino en los cuartos de final será uno de los enfrentamientos más llamativos de la Liguilla del futbol mexicano, no solo por la rivalidad, sino porque en ediciones anteriores de fase final dejó partidos que marcaron historia.

¿Cómo llegan América y Pumas a los cuartos de final del Clausura 2026?

El último enfrentamiento entre ambos equipos en la Liguilla de la Liga MX fue en los cuartos de final del Apertura 2021, donde el partido de ida terminó en empate a cero en el Estadio Olímpico Universitario.

Sin embargo, en la vuelta, Pumas sorprendió al cuadro dirigido en ese entonces por Santiago Solari, con un contundente 3-1 a favor de los universitarios en el Estadio Azteca, que dejó fuera a las ‘Águilas’, a pesar de que terminaron como líderes del torneo regular.

Para este Clausura 2026, el contexto de ambos equipos es diferente. Pumas llega como uno de los equipos más sólidos del torneo, con 1 derrota, 10 victorias y 6 empates en 17 jornadas, resultados que le dieron el liderato de la tabla general de la Liga MX.

Mientras que el América logró su pase de manera apretada, a pesar de caer ante el Atlas 1-0 en el Estadio Banorte. Su clasificación se dio gracias al empate sin goles entre Chivas y Xolos en el Estadio Akron.

América vs. Pumas será el duelo más esperado de la Liguilla del Clausura 2026. [Fotografía. Cuartoscuro]

Las ‘Águilas’ terminaron la fase regular con 25 puntos, al colocarse en el octavo lugar de la tabla general, con 7 victorias, 6 derrotas y 4 empates en el torneo. En sus últimos 5 partidos acumuló 2 derrotas ante León y Toluca.

Ante la convocatoria de la Selección Mexicana de Javier Aguirre, ambos equipos deberán encarar la eliminatoria sin Israel Reyes, defensor del América, y sin el delantero Guillermo ‘Memote’ Martínez, quien fue una de las sorpresas de la lista oficial de México rumbo al Mundial de 2026.

El partido de vuelta entre Pumas y América se disputará hasta el domingo 10 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario.