Día del Trabajo 2026: ¿Cuánto te deben pagar si vas a la oficina el 1 de mayo? Esto dice la ley

¿No te toca puente por el 1 de mayo? La ley indica que te deben pagar un extra si trabajas este viernes, después del Día del Niño el 30 de abril.

El 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajo, fecha que en México es considerada como descanso obligatorio para los trabajadores formales. Por ello, si tu patrón no te da el día libre debe recompensarte.

¿Cuánto te deben pagar si trabajas este 1 de mayo?

Si trabajas el viernes 1 de mayo te deben pagar lo de tu día laboral más el doble por tus servicios prestados.

Así lo indica los artículos 74 y 75 de la Ley Federal del Trabajo, que mencionan que los patrones y trabajadores deben determinar el número de trabajadores que deben prestar sus servicios en los días de descanso obligatorio.

Una vez que se defina quienes deben trabajar, quienes deban prestar sus servicios “tendrán derecho a que se les pague, independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado.”

En sumatoria, trabajar en días feriados se paga al triple, además de que se debe llegar a un convenio con los patrones con días de anticipación, y en caso de no lograrlo, “resolverá la Junta de Conciliación Permanente o en su defecto la de Conciliación y Arbitraje”.

¿Abren los bancos el 1 de mayo?

La respuesta es no. La Asociación de Bancos de México también considera como feriado el 1 de mayo por el Día del Trabajo.

Con ello, no habrá operaciones en sucursal y se limitarán a cajeros automáticos y banca en línea.

¿Qué puentes y días feriados quedan en 2026?

El puente por el Día del Trabajo es el último que habrá en la primera mitad del año, y será hasta el Día de la Independencia, el 16 de septiembre, que vuelvas a tener descanso obligatorio.

En total, quedan tres días feriados, dos de ellos que serán puentes:

Miércoles 16 de septiembre , Día de la Independencia.

, Día de la Independencia. Lunes 16 de noviembre , conmemoración por el Día de la Revolución Mexicana.

, conmemoración por el Día de la Revolución Mexicana. Viernes 25 de diciembre, Navidad.

Una de las buenas noticias es que Año Nuevo, que cae el viernes 1 de enero de 2027, también será puente.