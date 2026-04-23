Reducción de la jornada laboral a 40 horas será escalonada: Diputados aprueban iniciativa y pasa a Sheinbaum

Los diputados aprobaron la reducción de la jornada laboral, pero con un día de descanso.

La Cámara de Diputados aprobó la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas de manera escalonada, tras una votación unánime de todas las bancadas.

Con 441 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, el dictámen pasó su última aduana antes de llegar a la presidenta Claudia Sheinbaum, que lo firmará y lo publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para que la reducción progresiva de la jornada laboral entre en vigor.

La reducción escalonada de la jornada laboral contempla que cada año, de 2027 a 2030, se reduzcan dos horas semanales de los trabajadores en México, a fin de que lleguen a las 40 horas de trabajo.

Uno de los puntos más polémicos tiene que ver con los días laborales, ya que la iniciativa solo contempla un día de descanso, por lo que los trabajadores se quedan sin su derecho a dos días de descanso.

Movimiento Ciudadano fue uno de los partidos que estuvo en contra de que la ley solo incluya un día libre en la jornada laboral, y legisladores como Paola Longoria, Gibrán Ramírez y Patricia mercado abogaron por ello.

La reforma laboral también contempla las horas extras e implementa un registro electrónico de la jornada laboral, además de que obliga a los trabajadores a no reducir los salarios de los mexicanos.

¿Cómo quedan las horas extras y las multas a empleadores con la reducción de la jornada laboral?

El dictamen que firmará la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la reducción a la jornada laboral a 40 horas contempla que las horas extra se paguen 100 por ciento más de lo fijado en las horas ordinarias.

Además, no se superarán las 12 horas extras semanales y se deberán distribuir en un máximo de cuatro horas diarias.

En el caso de la prolongación del tiempo extraordinario que supere la ley “no podrá ser mayor de cuatro horas a la semana y obliga a la persona empleadora a pagar un doscientos por ciento más del salario que corresponda a las horas de la jornada ordinaria”.

Finalmente, los empleadores que no cumplan con las disposiciones de la jornada laboral recibirán una multa de 250 a 5 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA’s).