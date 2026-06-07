¡Pasó de nuevo! Christian Eriksen se desploma en pleno campo; suspenden amistoso Dinamarca vs. Ucrania

El médico de Dinamarca dice que Eriksen está bien y que salió del campo por su propio pie. (Foto: EFE/EPA/Bo Amstrup DENMARK OUT).

El futbolista Christian Eriksen, quien tuvo un infarto en la Eurocopa 2021, colapsó de nuevo este domingo en el campo, esta vez en pleno amistoso internacional Dinamarca vs. Ucrania.

Al minuto 65 del partido de preparación en el Nature Energy Park de Odense (Dinamarca), el jugador de 34 años se llevó ambas manos al pecho y cayó al suelo; otros jugadores lo rodearon y el cuerpo técnico de Ucrania hizo señas a los médicos para que corrieran al campo.

El futbolista del Wolfsburgo alemán fue atendido en el campo y evacuado en camilla. La multitud se quedó en silencio mientras era evaluado, luego coreó “Eriksen, Eriksen” en el estadio.

El conjunto danés informó que Christian Eriksen estaba consciente; sin embargo, tras hablar con entrenadores y con jugadores de ambos equipos, el árbitro canceló el encuentro oficialmente al minuto 79, con Dinamarca ganando el marcador 2-1.

Tras suspender el juego, ambos equipos se reunieron en la cancha y recorrieron el campo entre aplausos de los asistentes.

¿Cuál es el estado de salud de Christian Eriksen?

La selección de Dinamarca publicó en X que Christian Eriksen, exjugador del Brentford, “está consciente y se encuentra bien dadas las circunstancias”.

Morten Boesen, médico del conjunto danés, comentó en un comunicado: “Christian se encuentra bien y salió del campo por su propio pie. Por lo que veo, el marcapasos funciona correctamente. Perdió el conocimiento brevemente, pero lo recuperó rápidamente y nos pusimos en contacto con él enseguida”.

El especialista agregó que Christian se someterá a más pruebas en el hospital para determinar qué causó el incidente: “Estamos en contacto constante con él y con los médicos del hospital. Christian se encuentra bien y me pidió que saludara a todos los jugadores y les dijera que estaba bien”.

Anteriormente, Eriksen tuvo una emergencia en el campo: sufrió un paro cardiaco en el partido inaugural de Dinamarca vs. Finlandia, durante la fase de grupos de la Eurocopa 2021. Los médicos le dijeron en ese entonces que estuvo “fuera de este mundo durante cinco minutos”.

Tras una larga recuperación de 259 días, Christian siguió su carrera con ciertas precauciones como llevar un desfibrilador cardioversor implantable, el cual lleva en su cuerpo y se activa automáticamente en ese tipo de casos.

Eriksen es uno de los mejores jugadores de la historia de Dinamarca, pasó por Brentford y Manchester United; en 2025 llegó al club alemán Wolfsburg, con el que tiene contrato hasta el final de la temporada 2026-27. Dinamarca y Ucrania no clasificaron al Mundial 2026.

Christian Eriksen se desmayó en la Eurocopa 2021. (AP)

Con información de EFE y AP.