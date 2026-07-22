Regreso de ‘Soy Luna’: Fecha de estreno, reparto, dónde ver y lo que debes saber

El regreso de Soy Luna marcará el desenlace de la historia con una temporada de 12 episodios disponible en Disney+. (Foto: Disney+ / IA)

Karol Sevilla se pone de nuevo los patines. Diez años después del estreno de Soy Luna, la serie juvenil que se convirtió en un fenómeno de audiencia en América Latina, vuelve con una cuarta y última temporada.

El reencuentro incluye a parte del reparto original para despedir como se debe a esta historia, además de nuevas aventuras, canciones inéditas, versiones renovadas de algunos de los temas más conocidos de la serie y nuevos personajes, mientras muestra la evolución de sus protagonistas.

¿Cuándo se estrena la nueva temporada de ‘Soy Luna’?

La nueva producción, titulada Soy Luna: Volver a Rodar, cuenta con 12 episodios y llega el 24 de julio de 2026 al streaming Disney+, plataforma donde también están disponibles las tres temporadas originales.

Karol Sevilla, Michael Ronda y Ruggero Pasquarelli vuelven a reunirse para protagonizar la cuarta y última temporada de Soy Luna: Volver a Rodar. (Foto: Disney+)

Durante la presentación realizada en la Ciudad de México, la actriz Karol Sevilla recordó el impacto que tuvo la producción en varias generaciones de espectadores: “Fuimos parte de la vida de personas que crecieron con nosotros y hoy es increíble pensar que también seremos parte de la vida de muchos niños que están creciendo”, dijo la actriz a EFE.

La protagonista explicó que durante años tuvo dudas sobre volver al proyecto porque todavía cargaba con asuntos personales: “Tenía una herida cubierta con una curita”, pero ahora “la ha sanado por completo”.

La actriz también señaló que esta nueva temporada representa el cierre de un ciclo profesional: “Tengo muy claro cuál es mi camino en este momento, por eso también creo que esta temporada es la despedida que (Soy Luna) se merece”.

“No me arrepiento en absoluto de haber tomado esta decisión: de volver a grabar, de volver a rodar, de volver a subirme a los patines”, expresó.

La nueva temporada de Soy Luna llegará el 24 de julio de 2026 de forma exclusiva al catálogo de Disney+. (Foto: Disney+)

¿De qué trata ‘Soy Luna’ 2026?

Soy Luna: Volver a Rodar retoma la historia ocho años después del desenlace de la tercera temporada. Luna regresa al Jam & Roller, el lugar donde comenzó su historia como patinadora, luego de mantenerse alejada de las pistas tras sufrir un misterioso accidente.

Volver a colocarse los patines será solo el inicio de un nuevo desafío: un villano oculto complicará su camino mientras enfrenta traiciones, obstáculos y el regreso de heridas del pasado.

Karol Sevilla adelantó a EFE que los personajes mostrarán una evolución respecto a las temporadas anteriores y que Luna afrontará decisiones tanto profesionales como emocionales después de su lesión.

La actriz también explicó que considera que la serie de Disney+ mantiene un mensaje vigente para las nuevas generaciones: “Soy Luna es esa dosis de alegría para las juventudes”; busca promover “paz” y, sobre todo, “mucha valentía” a nivel global.

Ocho años después del final de la serie, Luna regresa al Jam & Roller para enfrentar nuevos desafíos personales y profesionales. (Foto: Disney+)

La nueva entrega también recupera algunos de los temas musicales más conocidos de la serie mediante nuevas versiones e incorporará canciones inéditas.

Uno de los lanzamientos es 'De Ti Me Enamoré’, el primer sencillo de la temporada, una balada pop romántica que acompaña uno de los ejes centrales de la historia: el embrollo amoroso entre Luna, Matteo y Simón.

El regreso de la serie también estará acompañado por una gira de conciertos en Latinoamérica. En México ya están confirmadas dos presentaciones para el 16 y 17 de octubre en la Arena Ciudad de México, con canciones inéditas como 'Mariposa’ y 'Más linda’, de Karol Sevilla.

La cuarta temporada incorpora canciones inéditas, nuevas aventuras y el reencuentro del elenco original de Soy Luna. (Foto: Disney+)

Reparto de ‘Soy Luna’, última temporada

Disney confirmó el regreso de los protagonistas originales para la cuarta temporada:

Karol Sevilla como Luna .

como . Michael Ronda como Simón .

como . Ruggero Pasquarelli como Matteo .

como . Carolina Kopelioff .

. Malena Ratner .

. Gastón Vietto .

. Agustín Bernasconi.

La nueva temporada fue realizada por Metrovisión y continúa la historia que comenzó en Disney Channel en 2016; además, cuenta de nuevo con Martín Sabán como director y Marina Efron como guionista, integrantes del mismo equipo creativo responsable de las tres temporadas originales.

Desde su estreno, Soy Luna se consolidó como una de las producciones juveniles más exitosas de Disney. El universo de la serie llegó a más de 57 millones de espectadores, se distribuyó en más de 150 países y fue traducido a 15 idiomas.

Con información de EFE.