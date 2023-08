Emilio Osorio sobre Karol Sevilla tras eliminación de ‘La Casa de los Famosos’: ‘¿Soy soltero?’

Emilio Osorio se convirtió en el quinto finalista de La Casa de los Famosos México, por lo que salió del reality show este 11 de agosto ante la presencia de Niurka, quien lo esperaba a las afueras del inmueble antes de ser trasladado al foro en donde ya estaba Juan Osorio.

Sin embargo, los seguidores del actor se dieron cuenta de que su novia Karol Sevilla no acudió al reencuentro ni le mandó un mensaje. Al ser cuestionado por los conductores Cecilia Galeano y Mauricio Garza, el también cantante se cuestionó si eran pareja. “Ya no sé si puedo hablar. ¿Soy soltero o todavía no?”, se preguntó.

Emilio Osorio es el quinto finalista de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Instagram @lacasafamososmx)

Emilio Osorio habla de su relación con Karol Sevilla

Luego de que en una de las transmisiones Emilio Osorio contara que ha tenido un romance intermitente de 3 años con la actriz de Disney, le mandó románticos mensajes cuando escuchaba sus canciones, pero ella afirmó que estaba soltera. Sin embargo, le dedicó unas palabras al participante del ‘team infierno’: “¡Te amo! Emilio Marcos, aquí afuera te espero”.

“Te voy a decir una cosa y esto lo pensé muchas veces antes de salir. Mi familia es bien polémica” se expresó Osorio tras su eliminación. “Ella sinceramente no es nada polémica, es una personita que ha sido lo que ha sido gracias a talento y mucho esfuerzo”.

Asimismo, habló del cariño que siente hacia ella. “Yo decía: ‘que pase lo que Dios quiera’ (…) la admiro y cada canción que canté ahí adentro mientras me la ponían, malditos los de producción que me ponían las canciones de mi novia, cada vez que hablo de ella lo hablo con ese respeto. Seamos o no seamos, ese es punto y aparte. Lo importante es nombrar la persona que es ella para mí y que seguirá siendo”, añadió.

En una de sus últimas publicaciones, Sevilla subió un video en sus historias en Instagram en donde agradece por los carteles y regalos que recibió.