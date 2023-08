Niurka dice que no la dejaron entrar al foro para recibir a Emilio en ‘La Casa de los Famosos’

Niurka, la mamá de Emilio Osorio, acudió a las afueras de La Casa de los Famosos México para reencontrarse con su hijo, quien fue el quinto finalista que salió del reality show este 11 de agosto. Acompañada por Romina y Kiko Marcos, lo esperaron tras denunciar que no fueron invitados al foro.

“Y como la familia de Emilio no fue requerida para estar ahí en la gala, de público aunque sea, no se nos invitó, estamos aquí afuera comprando porque tenemos hambre, no hemos cenado nada. Estoy muy feliz, no saben como quiero abrazarlo”, dijo su hermana Romina en las historias de su Instagram.

La cubana argumentó que le impidieron el acceso, en donde sí estuvieron presentes sus excompañeros y su padre, el productor Juan Osorio, con quien la también vedette protagonizó una polémica al acusarlo de no defenderlo.

Emilio Osorio es el quinto finalista que salió de 'La Casa de los Famosos'. (Foto: Instagram @niurka.oficial)

¿Cómo recibieron Niurka y su familia a Emilio Osorio?

Al convivir con los fans presentes, le acercaron a Niurka un altavoz para que pudiera gritarle a Emilio. “Bebé, aquí estoy mi amor, mi rey hermoso. Te amo mi vida, ya son ganadores”, expresó al contarle que había muchas personas reunidas para apoyar al ‘team infierno’.

“Aquí estamos en la gasolinera porque no podemos entrar, no nos dejaron. Yo entendería que no me dejaran entrar a mí, pero hubiera estado bueno que invitaran a su hermanito, a todos. Que él sintiera el amor de su familia”, siguió quejándose.

Asimismo, habló de lo orgullosa que estaba con el mensaje que había dado. “Ahora voy a ser yo y eso me encantó, ahora no va a depender de nada ni de nadie”, argumentó.

Cuando se dio el anuncio se le ve llorando en los videos a la espera de que abordara el vehículo, por lo que corrieron a abrazarlo y regalarle una cobija. Niurka ha asegurado que fue vetada por las críticas de fraude que ha hecho constantemente sobre el programa.

El próximo domingo se sabrá quién es el ganador de los 4 millones de pesos, premio que podría terminar en manos de Wendy Guevara, Nicola Porcella, Sergio Mayer o Poncho de Nigris.

¿Cómo votar en La Casa de los Famosos México?

Será en la transmisión que los conductores den las indicaciones para votar en la página oficial del reality, en donde solo debes elegir a ‘tu gallo’ y darle en enviar, para así sumarle puntos a tu integrante favorito.

Recuerda que solo puedes hacerlo una vez; sin embargo, los suscriptores de Vix Premium tienen hasta 10 oportunidades de emitir su voto.