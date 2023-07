Niurka asegura que Vix+ va a demandarla por ‘La Casa de los Famosos’; este es el motivo

La tensión y controversia generada en La Casa de los Famosos México ha traspasado las cuatro paredes donde compiten los participantes y ahora Niurka Marcos protagoniza una nueva polémica con Vix+ por este reality show.

La vedette cubana, madre de Emilio Osorio, ha estado muy pendiente de la participación de su hijo en La Casa de los Famosos México aunque sus comentarios al respecto podrían costarle una demanda de la plataforma de streaming que transmite el programa.

Niurka comentó en un video compartido en redes sociales que una persona le reveló que piensan demandarla porque ha provocado que el programa pierda seguidores y que Vix+ tenga menos suscriptores.

“Acaban de avisarme mis contactos... están comentando allá adentro lo de ViX+, que me van a demandar porque yo los estoy haciendo perder público... ¿Por qué será? Me van a demandar porque yo soy esa voz que acompaña a la gente... está bien, demándenme. A mí cualquier escenario me sirve”, advirtió Niurka.

💣💥 Asegura NIURKA que VIX la DEMANDARÁ por los comentarios que hizo en contra de la plataforma, el programa y la producción de #LaCasaDeLosFamososMx ❌#LCDLFMX #LaCasaDeLosFamososMexico #ViX #niurka pic.twitter.com/TLGW89AtVT — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) July 18, 2023

¿Qué dijo Niurka de La Casa de los Famosos México y de Vix+?

La cubana, quien participó en una de las ediciones de Big Brother VIP y también en las primeras temporadas de La Casa de los Famosos, ha criticado a la actual versión e incluso invitó a los seguidores del reality show a cancelar su suscripción a Vix+ y compartirle imágenes de esto en redes sociales.

“Graba tu cancelación de Vix+ y etiquetame. Demostremos que el público manda”, comentó Niurka Marcos en un video compartido en Instagram.

¡Niurka vs. #LaCasaDeLosFamososMX: La Revancha!



Después de la salvación de Jorge, Niurka acusa al la producción de fraude y urge a sus seguidores que cancelen VIX y dice que “el público manda”. pic.twitter.com/mniyTJymCQ — 𝐢𝐯𝐚𝐧 🤠𓆩❤︎𓆪 🪐 🏠 (@ivanxlevy) July 14, 2023

Después de que Emilio Osorio fue nominado por primera vez, Diego de Erice, uno de los conductores del programa, comentó que Niurka ‘no iba a poder salvar a su hijo’ de que se convirtiera en el próximo eliminado.

La ‘Mujer escándalo’ le respondió: “Pues si ustedes no meten las manos, tal vez sí, Diego. ¿Verdad? Espero que no metan ustedes las manos y que dejen al público jugar”.

Aunque finalmente Emilio Osorio se salvó y el expulsado fue Paul Stanley, la cubana siguió quejándose de que el actor español Jorge Losa ha ganado cuatro veces los retos para elegir al líder de la casa y cree que el programa está arreglado premeditadamente y por eso invitó a otros a cancelar sus suscripción de Vix+.

¿Dónde ver La Casa de los Famosos México en vivo?

Para ver el reality show las 24 horas y los siete días de la semana puedes contratar la plataforma de Vix o sintonizar uno de los canales de Televisa para ver los resúmenes.