Emilio Osorio, hijo de Niurka, dice que su madre ‘no trata mal a nadie y sólo se defiende’

Emilio Osorio, hijo de la vedette Niurka Marcos y del productor de telenovelas Juan Osorio, considera que sus padres fueron “salvajes” en la forma de educarlo, aunque no les reprocha nada, ni siquiera su separación.

El joven actor de telenovelas e hijo único de Niurka y Juan Osorio recordó cómo fue su infancia junto a la polémica actriz y bailarina y al productor de Televisa.

“Mi papá y mi mamá a veces son salvajes a la hora de educar”, contó en una entrevista para TVNotas. “Son de la vieja escuela, lo cual me ha servido mucho”.

Emilio Osorio contó que para que aprendiera a nadar cuando era bebé, su padre lo aventó a una piscina, porque los niños antes de nacer “están en una bolsa con agua durante nueve meses dentro de la mamá” y por instinto comienzan a nadar. “No quiere decir que estoy recomendando que los padres lo hagan”.

Así es la relación ahora de Emilio Osorio con sus padres

Niurka Marcos y Juan Osorio estuvieron casados de 1998 a 2003, hasta que se separaron por una infidelidad de la vedette con el actor Bobby Larios.

“A veces soy el intermediario de ellos. Por ejemplo, mi mamá me habla y me pregunta por mi papá; luego mi papá me pregunta por mi mamá”, confesó Emilio Osorio. “Pero no porque haya algo entre ellos, eso se acabó, más bien lo hacen porque existe un respeto”, aseguró.

Aunque Niurka se ha caracterizado por ser una mujer polémica, su hijo asegura que es “una persona delicada, sensible, sentimental, amorosa, aprehensiva, sobreprotectora, y ella no trata mal a nadie, solo se defiende”.

El actor de 20 años actualmente vive con el producto de telenovelas y admitió que antes “era muy fácil señalar a mi papá” cuando cometía algún error, pero “dimos el siguiente paso”, maduró al aceptar sus equivocaciones y llegaron a la conclusión de que “ya debía caminar solo”.