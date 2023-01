Niurka Marcos: Polémicas que ha protagonizado ‘la mujer escándalo’

Niurka comenzó el 2023 envuelta en polémica después de protagonizar una discusión con la grafóloga Maryfer Centeno durante un programa en vivo, donde ambas se hicieron de palabras y dividieron opiniones en redes sociales.

Esto no es nuevo para la actriz de 55 años; de hecho, se le conoce popularmente como ‘la mujer escándalo’ por las múltiples polémicas en las que se ha involucrado cuando emite su opinión sobre algunos temas o por las relaciones que lleva con distintas personas de la farándula.

Las polémicas de Niurka Marcos en TV

Así como hay muchas personas que la apoyan y admiran por su personalidad irreverente y ‘sin pelos en la lengua’, Niurka también ‘se ha hecho’ de algunas enemistades en el mundo del espectáculo; algunas de ellas provocadas por ella misma.

Sus declaraciones también han sido objeto de frases que se hicieron famosas dentro de la cultura pop, y al día de hoy son utilizadas por miles de usuarios en redes sociales.

Aunque son decenas de polémicas en las que ha estado involucrada, solo se mencionarán alguna de ellas, entre las que se encuentran:

Niurka vs. Anabel Hernández

Niurka estalló contra Anabel Hernández por su libro Emma y las otras señoras del narco, donde señala los vínculos de algunas celebridades como Galilea Montijo, Ninel Conde y Lucha Villa con algunos de los capos de la droga más importantes del país.

“La gente es muy amargada, muy mustia, muy hipócrita, muy criticona, muy cuestionadora... Esta mujer que hizo este libro (refiriéndose a Anabel Hernández), qué feo que haga un libro para joder a las demás mujeres. Todavía si hubiera sido una de otro país que estuvo cerca, pero una mexicana joder a otra mexicana… qué perra eres, desgraciada”, afirmó la actriz.

Niurka vs. Lyn May

Otra de las personas que ha ‘sentido la ira’ de Marcos fue Lyn May, de quien ha hablado en más de una ocasión, aunque la más recuente ocurrió cuando la también vedette de ascendencia china recomendó a sus seguidores realizarse tratamientos estéticos.

Cuando la cuestionaron al respecto, sentenció que lo dicho por Lyn May fue sarcasmo, pues se estaba riendo de sí misma. “El juego de Lyn May es ir contra el tráfico, tú crees que ella no se ha visto en el espejo y sabe que esta fea”, expresó en aquella ocasión.

Niurka hizo ‘la Britney señal’ en reality show

En esta ocasión la polémica no tiene que ver con una persona, sino con una situación. La cubana se encontraba como participante del programa Mira quien baila, y al terminar una de sus intervenciones, mostró a la cámara su dedo medio de la mano.

l ser cuestionada por los jueces, quienes la criticaron a pesar de haber tenido una buena rutina, la también modelo señaló que lo hizo para darles “un final con rating”.

Niurka vs. Juan Osorio

Una de las relaciones amorosas más polémicas de la cubana se dio con el productor Juan Osorio, con quien duró casada 5 años y tiene un hijo en común: Emiliano Osorio, quien actualmente es actor.

Su relación estuvo envuelta de polémica ya que ambos fueron infieles, aunque de acuerdo con ‘La Emperadora’, Osorio fue el primero en faltar a su matrimonio, y tiempo después ella comenzó una relación con Bobby Larios, aunque se justificó en alguna ocasión.

“Un día dijo: ‘ya no me sirves’ y por eso me retiré de su vida, porque me dijo que ya no sirvo, pero si yo hubiera podido apoderarme de su mente, hubiera borrado esa frase, que fue lo que nos separó”, explicó en una entrevista con Yordi Rosado.

Niurka vs. Carolina Sandoval

En uno de los múltiples encuentros de Niurka con la prensa, se encontró con Carolina Sandoval, conocida en el medio del espectáculo como ‘la venenosa ya que, al igual que la vedette, no usa filtros al momento de emitir sus opiniones.

Una de sus peleas más destacas fue cuando ambas se encontraron frente a frente en 2010 y, en un intento por provocar a Marcos, Sandoval le hizo una serie de comentarios que desagradaron a la ‘mujer escándalo’, quien, de acuerdo con versiones de ‘la venenosa’, le escupió en la cara.